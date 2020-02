Dans le cadre de l’événement «Savoir et culture pour tous», les Glycines, Centre d’études diocésain, sis à 5 chemin Slimane-Hocine, 16000 Alger, vous convie le jeudi 13 février prochain à partir de 18h à une rencontre avec l’écrivaine Lamis Saidi qui viendra présenter son livre « Anna Greki, Juste au-dessus du silence ». Cette première réédition présente des poèmes choisis parmi les deux recueils de poésie de la poétesse algérienne d’expression française Anna Gréki (1931-1966) publiés respectivement en 1962 et 1966, Algérie, capitale Alger et Temps Forts – les poèmes sont présentés avec leur traduction en arabe par la poétesse algéroise Lamis Saïdi – accompagnés d’une série de ses articles politiques et d’écrits sur l’art publiés dans la presse entre 1962 et 1966. Militante du Parti communiste algérien, Anna Gréki fut arrêtée et internée en 1957, avant d’être expulsée d’Algérie.