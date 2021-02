L'initiative «Tifli Yakraa» (Mon enfant lit) a lancé, dimanche à Blida, un concours national d'écriture destiné aux enfants, a fait savoir l'initiateur de cette compétition, Adel Zerrouk Zeraimi. Ce concours national ayant pour thème «histoire et contes de Beit El Maqdis (mosquée El Quds)» est destiné aux enfants âgés entre 8 et 14 ans, de l'ensemble des wilayas du pays», a indiqué à l'APS, Zeraimi. Les essais des enfants doivent être écrits exclusivement en langue arabe et comporter au moins 350 mots, sans dépasser les 700 mots, a-t-il ajouté. Le délai de dépôt des sujets des candidats est fixé entre le 1er et le 20 mars, selon la fiche de ce concours, dont les lauréats seront annoncés le 16 avril, coïncidant avec la Journée nationale du Savoir. Le jury de ce concours qui vise à inciter et encourager les nouvelles générations à l'écriture, est composé d'une pléiade d'enseignants et spécialistes de différentes wilayas. Toujours selon Zeraimi, les six premiers lauréats de ce concours seront récompensés avec des prix symboliques, avec en prime l'édition, par une maison d'édition nationale, des trente meilleurs sujets dans un livret. À noter que l'initiative «Tifli Yakraa» a été fondée en 2016. Elle a obtenu le Prix des pionniers de la lecture de la Bibliothèque centrale en 2018 et a été, également, honorée par un diplôme de reconnaissance du ministère de la Culture et des Arts, durant la Rencontre nationale des clubs et promoteurs de la lecture, organisée dernièrement. Cette initiative vise «l'ancrage de la culture de la lecture et de l'écriture à travers des ateliers interactifs, et la mise en place de clubs de lecture pour enfants, à travers les wilayas du pays, en vue d'atteindre le standard de lecture pour l'enfant algérien âgé de 3 à 16 ans», a indiqué Zeraimi.