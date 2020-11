«Je suis ravie de partager avec vous cette incroyable nouvelle sur le lancement de la galerie d’art Al-Tiba9 d’ici la fin de cette année » a affirmé sur ses réseaux sociaux Mohamed Benhadj, artiste performeur et commissaire de l’exposition internationale d’art contemporain Al-TIba9 qui se bonifie après chaque année. La preuve ! « La galerie Al-Tiba9 est un nouveau concept d’approche de l’art contemporain dans un espace numérique. » fait-il savoir. Cette galerie est fondée par Mohamed Benhadj, commissaire et conseiller artistique, qui a déjà cumulé 10 ans d’expérience avec les musées, les galeries et les collectionneurs. « En lien avec la notion de plateforme Al-Tiba9, la galerie d’art contemporain accorde une attention particulière aux artistes internationaux émergents. Il met en évidence une vision de l’avenir à travers l’œil d’artistes visuels remarquables, notamment en art numérique, en art expérimental, en art virtuel et en photographie », fait-il savoir. Et de préciser : « En plus de son programme de galerie, Al-Tiba9 présente des artistes internationaux et invite des professionnels de l’art par des spectacles en ligne, des publications collectionneurs, la participation aux foires d’art et des événements numériques via les réseaux sociaux, et bien plus encore ». Rappelons que l’exposition internationale d’art contemporain Al-Tiba9 d’Alger vient d’être intégrée au prestigieux concours Arte Laguna Prize. À cette occasion, sera décerné au lauréat l’International Festivals and Exhibitions, lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 13 mars 2021 à l’Arsenal, juste avant la biennale de Venise. « Un prix qui permettra de favoriser l’échange entre les institutions artistiques et les artistes émergents réunis dans un environnement socioculturel arabe à la fois moderne », nous fais –on savoir.. Ainsi, Al-Tiba9 devient le « seul événement algérien d’art contemporain établi officiellement sur la scène internationale d’art ». Une double consécration en somme !