Le programme de célébration du centenaire de la naissance du romancier Mohamed Dib sera lancé mi-février 2020, a-t-on appris dimanche à Tlemcen des organisateurs. Cette manifestation, qui s’étalera à longueur d’année, prévoit plusieurs activités culturelles pour faire connaître davantage le romancier Mohamed Dib et ses œuvres littéraires. Pour donner un caractère national à l’évènement, son coup d’envoi sera donné d’Alger, en collaboration avec plusieurs associations culturelles locales, a indiqué Sabèha Benmansour, présidente de l’association culturelle «La grande maison» de Tlemcen qui s’occupe de la publication des ouvrages du romancier algérien. Au programme de cette manifestation, plusieurs conférences d’universitaires aborderont le thème «Dib et ses pairs» comportant l’autobiographie de plusieurs écrivains

algériens, ayant traité de l’identité algérienne dont Mohamed Dib, Assia Djebbar, Mouloud Mammeri et Malek Haddad. Un concours sera dédié en l’honneur d’écrivains algériens décédés en guise de reconnaissance à leurs contributions à la culture algérienne et aux traditions et coutumes de la société, a-t-on fait savoir. Le programme de la 5e édition des rencontres sur Mohamed Dib dans la wilaya de Tlemcen prévue mi-avril 2020, prévoit la présentation d’un ouvrage illustré sous forme de recueil de toutes les œuvres au sein des ateliers de l’association «La grande maison» de Tlemcen traitant de l’idée générale du livre de Mohamed Dib Cœur de l’île. Les adhérents à ces ateliers animeront des séances de lecture de livres de Mohamed Dib intitulées «Sur les pas de Dib» et des résumés d’ouvrages adaptés en pièces théâtrales, en plus de la présentation de textes de musique et de photographies. Un exposé de lecture de récits de livres de Mohamed Dib sera présenté accompagné de projection-vidéo sur l’écrivain et sa vie familiale, en plus de visionnage du feuilleton L’incendie adapté de la trilogie La grande maison du romancier. Un atelier d’arts plastiques de l’artiste Hadjadj Kacem Fethi qui concrétise des tableaux adaptés du livre Le métier à tisser de Mohamed Dib sera organisé à cette occasion, de même qu’un Café littéraire de lecture des textes de Mohammed Dib. L’association «La grande maison» prendra part, dans le cadre de cette manifestation, à un colloque à Alger en avril 2020 organisé par la faculté des langues de l’université d’Alger 2 et un autre, en septembre en France, organisé par la faculté des sciences libres (France) en collaboration avec l’association internationale «Amis de Mohamed Dib» présidée par la fille de l’écrivain Assia Dib, a indiqué Sabéha Benmansour. Un ouvrage de photos de Amina Bekkat sera présenté, mettant en exergue l’archive de photos de Mohamed Dib et de ses œuvres traduites par Mohamed Sari de Tlemcen, qui supervisera dans le cadre de cette manifestation, la lecture d’œuvres de Mohamed Dib traduites par deux Algériens en langues arabe et amazighe. Le centenaire de Mohamed Dib sera clôturé par la 7e édition du prix Mohamed Dib en langues arabe, amazighe et française en octobre 2020, ainsi qu’un séminaire international «Atlal» du 17 au 19 octobre 2020 sur la personnalité de Mohamed Dib.