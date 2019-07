Dans le cadre de son programme estival de l’année 2019, l’Office national de la culture et de l’information (Onci), organise une série des spectacles artistiques sous le thème « Vivez l’été avec l’Onci», avec la participation de stars de la chanson algérienne et étrangère de renom à partir du

11 juillet 2019 à travers plusieurs sites :

• Alger : Casif – Sidi Fredj ,Théâtre de plein air Laâdi Flici

Salles Afrique et Sierra Mastra

• Constantine : salle Ahmed Bey

• Oran : salle Maghreb, l’auditorium de l’hôtel Méridien.

• Tipasa : Théâtre de plein air du complexe culturel

Abdelouahab Salim, Chenoua .et le Planétarium

Des projections de films sous les étoiles au Casif et au Théâtre de plein air, de son Complexe culturel à Chenoua, une animation permanente au port de Sidi Fredj à partir de 18h

30 mn, des spectacles pour enfants et soirées artistiques pour familles et des concerts pour tous les goûts attendent le public. Vivez l’été avec l’Onci.