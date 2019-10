Dans le cadre de la XIXe Semaine de la langue italienne dans le monde, l’ambassade de Suisse en Algérie a présenté avant-hier avec le musicien suisse de langue italienne Marco Zappa à l’Institut culturel italien, une expérience musicale de première qualité. Un concert qui a ravi et enchanté les présents. L’artiste a surpris plus d’un avec ses créations musicales étonnement savoureuses. Musicien et polyinstrumentiste né à Locarno (Canton du Tessin, Suisse) en 1949, pédagogue et guitariste de formation, Marco Zappa a à son actif une très riche production discographique comptant plus de 30 albums. Son œuvre se situe entre la recherche ethnomusicologique, la musique du monde et la chanson à texte et plonge ses racines dans la culture alternative italienne et anglo-saxonne des années 1960. Créateur et producteur autonome, il a toujours travaillé dans son propre studio d’enregistrement et a noué des collaborations nombreuses et fidèles. Marco Zappa a gagné le prestigieux prix suisse 2019.