L’ambassade d’Espagne en Algérie, en collaboration avec l’Institut Cervantes, organise une tournée de la troupe de flamenco «Las Migas» en Algérie ce mois-ci. Cette formation est composée de «quatre femmes musiciennes, guerrières et voyageuses». Ce spectacle est un hommage à la bravoure et la résistance de la femme espagnole, grâce à une musique généreuse ouverte sur le monde. La troupe 100% féminine se produira dans trois villes du pays et ce, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Alger, Annaba et Constantine seront les heureuses élues pour accueillir cette mini-tournée. Alger ouvrira le bal le 8 mars avec un concert au Théâtre national algérien (TNA) à 16h30. Le prix du ticket d’entrée est fixé à 300 DA.

Les billets sont disponibles à l’achat au guichet du TNA. Annaba accueillera les Las Migas le lendemain, 9 mars à 19h au théâtre régional Azzedine Medjoubi. Là aussi, le billet coûtera 300 DA et il est disponible à l’achat au TRA.

FConstantine clôturera la tournée le 10 mars à 19h. La salle Ahmed-Bey (Le Zénith) sera l’hôte de l’événement.

Tout comme Alger et Annaba, le billet, au prix de 300 DA, est à acheter au niveau de la salle directement.