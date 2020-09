Le film sera retransmis sur la chaîne de Zak Kedzi en direct. Il vous propose donc de vous abonner à sa chaîne Youtube et d'activer la cloche afin de recevoir les dernières informations pour la diffusion.

Il y aura deux séances disponibles le 25 septembre:

ALGÉRIE: - 14 h - 22 h

FRANCE: - 15 h - 23h

Synopsis court du film:

Eté 2019, Zak déambule dans les rues d'Alger et plonge dans le Hirak, série de manifestations ayant lieu en Algérie depuis février de la même année. Ses chroniques se nourrissent de rencontres avec des hommes et des femmes qui posent un regard éclairé sur leur pays et ses luttes: à travers leurs paroles se dessinent la force et la complexité d'un tel mouvement.

A propos de son film Zak Kedzi confie: «Mes parents sont nés et ont grandi en Algérie, moi je suis né et j'ai grandi en France. Les évènements politiques qui ont lieu actuellement là bas, ce hirak (soulèvement), je l'ai perçu comme un appel, l'Algérie en finale de la coupe d'Afrique, c'était une évidence; je devais aller filmer cette effervescence, cette reconstruction identitaire. Avec une petite équipe nous sommes allés en urgence, capturer ce bouleversement. Et à travers des rencontres inattendues j'ai tissé un film, des chroniques folles et inoubliables».