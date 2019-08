Le long métrage de fiction destiné aux enfants «Le bélier magique» de Sadek El Kebir a été sélectionné au festival international du film pour l’enfance à Saint Diego (Etats-Unis), dont les manifestations ont débuté vendredi, selon les organisateurs.

D’une durée de 92 minutes, ce film aborde le thème de l’amour et la protection des animaux à travers l’histoire d’une excursion scolaire au zoo. Le réalisateur et dramaturge Sadek El Kebir a réalisé, également, plusieurs documentaires et programmes télévisés dans les trois langues, à savoir l’arabe, le tamazight et le français, destinés aux enfants et aux personnes aux besoins spécifiques. Il est le premier a avoir réalisé une bande dessinée algérienne en tamazight. Le Festival international du film pour l’enfance de Saint Diego, qui verra la projection de 150 films de 30 pays, dont 17 longs métrages et 64 courts métrages, vise à «promouvoir l’industrie des films pour enfants en associant éducation et divertissement», et ce à travers la présentation des dernières œuvres destinées aux enfants de différents pays.