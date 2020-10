Sous le haut patronage du ministre de la Culture et des Arts, dans le cadre de ses activités culturelles, l'Agence algérienne du rayonnement culturel organise un colloque sur la littérature

«émigrée algérienne à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'émigration le 17 octobre, et ce samedi, à Dar Abdeltif, de 9h30 jusqu'à 14h 30. Cette rencontre aura pour mission de célébrer la Journée nationale de l'émigration, événement majeur dans la lutte de libération nationale, où les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris ont marqué un tournant décisif dans la révolution algérienne.

Plusieurs activités au menu

Il s'agira aussi de mettre en évidence et valoriser le rôle des intellectuels émigrés algériens au service de la nation, connecter l'Algérie à ses fils émigrés créatifs, étudier la littérature des migrants algériens, la faire connaître et enfin se réapproprier les énergies créatives migratoires. Cette journée comportera plusieurs axes d'activités. On cite des conférences données par des professeurs et des chercheurs, des rencontres avec des personnes créatives, une exposition des livres d'écrivains algériens émigrés et enfin des séances de ventes-dédicaces. Aussi, le programme concocté pour cette journée se veut riche et divers. La première intervention aura comme thématique «Kateb Yacine, la langue de la tragédie silencieuse». La communication sera présentée par H'mida Al-Ayachi. La seconde portera sur «l'Emir Abdul Qadir, poète en exil, en Syrie». Elle sera présentée par A. Zahoor Assia Boutaleb. Une autre communication discutera sur le rôle de la «Restauration de la littérature émigrée algérienne à travers sa traduction». Elle sera présentée par le professeur Mohamed Sari». Viendra ensuite une autre communication consacrée à «Une soirée à Paris, par Majid Bin Al Sheikh Baidah Al Deek, pour diagnostiquer les manifestations du 17 octobre 1961». Elle sera donnée par le professeur et docteur Ahsan Talilani.

Enfin, la dernière conférence qui clôturera cette journée portera sur «Le roman arabe algérien traverse les frontières». Elle sera présentée par le professeur et docteur Faysal Lahmar. A noter que toutes ces interventions seront suivies de débats. Une pause se tiendra de 12h00 à 16h00.

Littérature, théâtre et cinéma des émigrés

La série des conférences reprendront par une intervention vidéo par télécommande, encadrée par le producteur Yassin Eloui. Celle-ci aura trait «aux manifestations du 17 octobre 1961 dans le cinéma des émigrés algériens». Une autre thématique cette fois touchera «Le théâtre des émigrés algériens dans l'expérience de Fatima Guilair». Cette intervention sera présentée par «A. Jamila Zaqai». Amel Salehi viendra par la suite parler de «L'engagement national dans la littérature emigrée algérienne et L'expérience de Mohamed Dib comme exemple».

Enfin, A. Scheherazade Tofuti clôturera cette rencontre littéraire en abordant le volet de la «Littérature migrante dans l'expérience de Assia Djebar».