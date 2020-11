Le film Spencer, dans lequel Kristen Stewart incarnera la princesse Diana, cherche toujours un jeune garçon d’une dizaine d’années pour incarner le prince William.

Une annonce a donc été publiée, et c’est là que ça se corse. Il est précisé que le candidat « doit avoir un passeport européen » et « PAS un passeport britannique à cause des nouvelles règles du Brexit à partir du 1er janvier 2021 ». Forcément, les pro comme les anti Brexit se sont emparés de l’annonce sur les réseaux sociaux.

Les uns ont dénoncé une des nombreuses conséquences du choix du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, tandis que les autres ont reproché à la production de ne pas vouloir d’acteur britannique pour incarner leur futur roi.

La polémique a tellement enflé que le producteur du film, Paul Webster, a été obligé de réagir.

« Nous rencontrons des garçons britanniques tout le temps pour ce rôle. S’ils ont un passeport irlandais, tout va bien. Mais ce n’est pas un obstacle d’avoir un passeport britannique. Nous ne disons pas que vous devez être étranger pour jouer le prince William. Une grande partie de notre casting est britannique.

Quelques-uns seront européens pour remplir certaines conditions de financement. Mais c’est une co-production officielle avec l’Europe, donc nous n’anticipons pas les problèmes avec notre casting britannique qui travaille en Allemagne. Il n’y a pas de lien avec le Brexit », s’est-il évertué à expliquer auprès de Deadline, malgré l’annonce très spécifique. Les Britanniques ont voté pour quitter l’Union européenne au 31 décembre 2020. Une campagne menée sur fond de « mettre fin à la libre circulation », comme s’en est encore félicitée la secrétaire d’Etat à l’Intérieur Priti Patel sur Twitter.

La fin de la libre circulation signifie également que les Britanniques ne pourront plus aller et venir librement en Europe, ce que certains semblent découvrir, quatre ans après avoir voté pour le Brexit.