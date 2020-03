Pour célébrer la Journée de la femme, la lecture musicale Le chant libre des étoiles méditerranéennes arrive au Maghreb, aux Instituts culturels italiens de Tunis, le 8 mars, et à Alger, le 10 mars au théâtre de l’ambassade d’ Italie .Le spectacle Le chant libre des étoiles méditerranéennes, écrit , raconté par l’écrivain Francesca Bellino et interprété musicalement par Stefano Saletti et Barbara Eramo, est né de l’envie de raconter les existences extraordinaires de quelques-unes des plus importantes chanteuses du Monde arabo-méditerranéen et de célébrer le pouvoir libérateur de la voix. Pour démentir le préjugé qui cristallise l’image des femmes arabes comme étant des femmes voilées, soumises et muettes, il suffit de regarder l’histoire de la musique arabo-méditerranéenne du XXème siècle et de découvrir des figures féminines emblématiques, loin des stéréotypes répandus en Occident.