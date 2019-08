L’auteur de « Ma préférence » à « Utile » en passant par «Femmes, je vous aime», «Ce n’est rien» ou encore «Mélissa», des tubes que vous avez dû certainement fredonner au moins une fois dans votre vie, pourvu que vous soyez un peu connaisseur en variétés françaises, sera bientôt à Alger ! En effet, sur initiative de l’Institut français d’Algérie, Julien Clerc, le tombeur de ces dames, animera un concert exclusif le jeudi 12 septembre à 19h30, à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh et ce, à l’occasion de la célébration de ses 50 ans de carrière. Une carrière très riche en émotions et en chansons. Un répertoire bien éclectique qui a marqué de nombreuses générations. A noter que le billet coûtera 1500 DA, à acquérir à partir du mercredi

4 septembre de 10h00 à 16h00 au niveau de l’opéra Boualem Bessaïh où se déroulera ce concert-événement. Le concert fait partie d’une grande tournée qu’entame l’artiste. Pour ce faire, Julien Clerc sera accompagné à Alger, notamment de Benjamin Constant au piano, de Evert Verhees à la basse et autres instruments. Pour rappel, Paul Alain Leclerc, plus connu sous le nom de Julien Clerc, est né en 1947 à Paris. Il débute sa carrière dans la musique en 1969 dans la comédie musicale « Hair », puis il enchaînera les tubes et les albums continuant à remplir les salles et capitaliser un auditoire toujours fidèle et fan jusqu’à aujourd’hui. Gageons que le public algérien fan lui aussi sera en force au rendez-vous.