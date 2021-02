La scène culturelle, artistique et cinématographique tunisienne vient de perdre, le dimanche 7 février 2021, la grande réalisatrice scénariste et monteuse, Moufida Tlatli, décédée à l'âge de 74 ans. Dans un faire-part, le ministère des Affaires culturelles (Tunsie) a exprimé son immense regret face à la perte d'une femme qui a enrichi en tant que monteuse et cinéaste les annales du cinéma tunisien Née leb 4 août 1947 à Sidi Bou Saïd, Moufida Tlatli a étudié le cinéma dans la capitale française Paris avant de travailler dans la télévision française comme scénariste et directrice de production.

Après cette expérience elle est retournée en Tunisie en 1972, une année où elle a reçu une haute distinction de mérite dans le secteur cinématographique en sa qualité à l'époque de monteuse. Son premier long-métrage en tant que réalisatrice «Les silences du palais» (1994) lui vaut une série de distinctions et de prix, notamment le Tanit d'or des JCC 2014, la Caméra d'or du festival de Cannes la même année et le Prix de la meilleure actrice pour la toute jeune Hend Sabri dont c'était le premier rôle. Ayant fait couler beaucoup d'encre, ce film est considéré comme un film culte qui «lui ressemble, tellement délicat, profond, juste et si triste aussi», témoigne son amie Houria Abdelkafi. En effet, après le montage, la défunte s'est orientée vers l'écriture et la réalisation en tout durant sa carrière de trois films « Le silence du palais», (1994), «La saison des hommes» (2000) et «Nadia et Sarra» en 2004. En tant que monteuse, elle a collaboré à plus d'une quinzaine de films de réalisateurs tunisiens et étrangers de renommée, notamment Abdellatif Ben Ammar, Merzak Allouache, Taieb Louhichi, Férid Boughdir, Selma Baccar, Michel Khleifi, Nejia Ben Mabrouk etc