Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes, l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger ont organisé un débat en ligne le mercredi 25 novembre, sur la plate-forme Zoom de l'institut Cervantes d'Alger entre de nombreuses personnalités. Le débat a été modéré par S.E.M. Fernando Morán Calvo-Sotelo, ambassadeur d'Espagne en Algérie. Evoquant l'importance de la date du 25 novembre, ce dernier fera remarquer que cette date est une «question essentielle dans mon gouvernement. Elle rentre dans le cadre dans son programme et c'est une de ses priorités. Cela est arrivé dans notre Parlement en 2004 dans la loi sur la violence sur les genres. À partir de cette loi, il y a eu tout un processus d'adaptation de notre administration à la nouvelle loi». Et d'indiquer: «Nous avons 106 juges spécialisés dans les violences contre la femme dans tout le territoire espagnol. Nous sommes très actifs dans ce sens dans l'Union européenne et dans d'autres instituions internationales. Malheureusement, malgré tous les efforts de notre gouvernement et la société espagnole déploient, la violence de genre continue à régner. Selon les statiques, depuis 2003, il y a plus de mille victimes de violence. Un chiffre qui a augmenté cette année dans le contexte de la pandémie.» Et d'inviter des femmes algériennes à évoquer leur expériences dans le domaine des luttes.

Des chiffres en hausse

La première à prendre la parole en faisant remarquer que cette violence est «universelle» est Mme. Nadia Ait Zai. Cette dernière est juriste, professeure en droit, avocate et militante des droits de l'Homme et droits des femmes et fondatrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme (Ciddef), qui a reçu un appui financier de la Coopération espagnole. Dans le cadre du programme Masar Genre, de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement'(Aecid), elle a participé à un séminaire en Espagne sur le Monde arabe dans lequel elle a présenté les «Actions stratégiques sur l'égalité du genre au Maghreb et au Moyen-Orient: progrès législatifs en matière de violence contre les femmes et droit de la famille». L'intervenante estimera que «cette violence s'exerce dans toutes les sociétés patriarcales où l'égalité est difficile à se construire. Elle est beaucoup accentuée dans nos pays.

Le chiffre des femmes victimes de violence pour l'année 2020 pour les neuf premiers mois sont de 5300 plaintes qui ont été déposées avec plus de 4000 qui concernent la violence à l'égard des femmes. les chiffres de la police ont enregistré une trentaine d'homicides contre les femmes, à la fois coups et blessures volontaires et tentatives d'homicide, ce qui n'est pas loin du chiffre que les féministes ont recensé. Les chiffres de la police sont urbains auxquels ont devrait rajouter les chiffres du milieu rural. Les chiffres ont augmenté surtout pendant la pandémie. Le confinement a accentué la violence à l'égard des femmes.» Elle avouera, par ailleurs, ce qui manque en Algérie est la spécialisation des juges dans ce domaine. «Il a été demande que des tribunaux spécialisés

en matière de violence soient crées».

Echec législatif

Et de préciser: «Il y a cette loi, mais elle consiste à condamner l'auteur, mais la prise en charge de la femme victime demeure chaotique. La femme se retrouve soit dans la rue ou dans un centre, complètement abandonnée. Il faut un travail à mener pour la réinsertion de ces femmes... Avant que la Constitution ne soit amendée et avant que l'article 40 ne soit concrétisé, il avait été demandé que des ordonnances de protection accompagnent la femme victime de violence.». Et de constater cependant: « Il y a quand même une avancé dans la pensée du législateur faisant référence aux victimes, de violence de genre. C'est une avancée dans le Code pénal en ce sens où l'Etat s'engage à protéger les femmes. Notre demande est qu'il y ait dans chaque wilaya des centres d'accueil et d'urgence quelle que soit la violence faite aux femmes et aux enfants.»L'intervenante dura qu'on peut mettre toutes les belles lois et les mécanismes possibles, il restera un travail à faire sur les mentalités, sur les rapports sociaux et sur les comportements, pour que le regard change sur la femme». Renforçant son propos, Nadia Ait Zai estimera néanmoins, dépitée, que «c'est le Code de la famille qui est la source de la violence envers les femmes car il se veut discriminatoire particulièrement lorsqu'il s'agit de divorce, d'héritage...» on a peur que la femme s'émancipe de la soumission des hommes. On a peur de sa liberté...le Code de la famille diminue du statut de femme en tant que citoyenne. Cette dichotomie est aussi une violence» a-t-elle conclu. Et Amel Belaid, femme d'affaires et spécialiste des questions de genre et vice-présidente du think tank Care (Cercle d'action et de Réflexion auteur de l'Entreprise) qui prendra la parole ensuite. Celle-ci appellera à l'implication de tout le monde y compris les hommes dans cette lutte pour l'éradication de cette violence envers les femmes. Elle dira avoir choisi de parler de ce sujet sous un angle qui lui est cher, à savoir «l'axe économique». Elle dira tout d'abord que cette violence faite aux femmes touche une sur trois dans le monde globalement. Ce qui souligne l'importance de la gravité de ce fléau qui a augmenté de 30 à 60%. L'intervenante soulignera le manque des données substantielles conséquences pour déterminer vraiment le nombre de ces femmes victimes de violences..» Sur les 60% des demandes d'aide, une seule se traduit pas une plainte.» Nonobstant l'impact psychologique et physique, l'intervenante relèvera aussi, l'impact économique qui avoisine les 2% que ces femmes non productives ont sur la sphère du marché du travail dans le pays.

Instaurer une culture de sensibilisation

Pour sa part, Hafida Benchehida, ancienne sénatrice abordera en préambule des efforts qui ont été consentis dans le travail de défense des droits de la femme en citant le ministère de la famille et de la Condition de la femme qui existe depuis un moment et qui est chargé de collectes des données. Notons que Hafida Benchehida est membre du groupe des parlementaires arabes pour l'Égalité, et membre de la Ican (International Civil Society Action Network), elle travaille dans le cadre du processus de la résolution historique 1325 du Csnu de 2000, considérée comme la première résolution de l'ONU avec une véritable perspective de genre sur la question de la paix et de la sécurité, prônant un vrai respect des droits des femmes dans les conflits. Elle citera aussi la formation de brigades de police dans la prise en charge des femmes victimes de violence. En évoquant certaines lois, l'intervenante estimera que «la conclusion est la nécessité de parler à tout le monde, d'instaurer cette culture, avec un travail d'éducation et de sensibilisation qui doit cibler beaucoup les hommes, une sensibilisation de partout d'autant qu'il y ait un certain conservatisme qui prévaut dans la partie dominante de la population». Fadhila Boumendjel-Chitour, présidente du Réseau Wassila (Réseau de réflexion et d'action en faveur des femmes et des enfants victimes de violences) parlera elle, du résultat de ses observations après une expérience de 20 ans. Et du fossé qui existe entre l'arsenal juridique et la réalité des femmes. Il est bon de souligner que le Reseau Wassila est la principale ONG qui oeuvre pour aider les femmes victimes de violence de genre.

Le Réseau porte une attention particulière aux victimes et a publié de nombreux guides de formation pour les agents de santé, les avocats et les enseignants, ainsi que des études sur le traitement du problème dans la presse. «Ce qui frappe au Réseau Wassila c'est l'autre collision collatéral de la violence faites aux femmes, c'est-à-dire les enfants et leur drame psychologiques. Ca fait des ravages.»

Un fossé entre le juridique et le réel

Et d'ajouter: « C'est vrai qu'il y a eu des avancées juridiques. Nous avons applaudi l'introduction du législateur dans l'espace privé. Malheureusement nous avons 5 ans de recul. Nous essayons de travailler dans un atelier juridique sur les bienfaits de cette loi-cadre, force est de constater, qu' on ne décèle pas encore ses effets bénéfiques. Soit on ne connaît pas assez bien

cette loi-cadre, soit on utilise cette clause contre laquelle nous nous sommes élevés, celle que l'on appelle la clause du pardon et souvent la femme subit des pressions pour qu'elle pardonne. Ce qui est inadmissible, car le fait que la femme pardonne cela met fin au processus juridique. S'il y avait vraiment une volonté politique, on aurait aimé que même si la femme pardonne, l'autoritaire judiciaire continue. Car il est plus important au plus haut niveau que la loi joue. L'agresseur est condamnable et à condamner et la victime doit être protégée. Nous avons un arsenal juridique qui était plein de promesses, même dans la réforme de la Constitution.». Et de poursuivre déçue: «Quand on avait pensé à cette loi qui devait criminaliser les violences faites aux femmes au début des années 2000, nous avons considéré la loi espagnole comme modèle. Tant qu'il n y ait pas de décret d'application de cette loi, rien ne pourra changer. C'est ce que nous constatons au réseau Wassila. Dans cette inégalité de divorce entre la femme et l'homme contient douloureusement le Code de la famille. C'est un obstacle extraordinaire à la lutte aux violences faites aux femmes. Tant qu'on n'abolira pas le code de la famille qui légitime la violence et qui consacre l'inégalité en matière de divorce en particulier, tant que cette discrimination demeure inscrite dans les lois et qu'il y aura pas d'égalité en devoir et en droit, la situation des femmes algériennes ne pourra pas s'améliorer». Aussi, Fadhila Boumendjel-Chitour insistera sur le fait qu'on devrait trouver des mécanismes au niveau de la loi sanitaire pour que les médecins puissent lever le frein sur le secret médical au détriment du signalement sur la personne en danger.

Une politique publique

«Il faut une approche globale et concrète enracinée dans la réalité qui peut aider à la lutte contre les violences faites aux femmes.»

Enfin, pour sa part, Arnina Izarouken, militante des droits des femmes, spécialisée dans les questions de genre fera remarquer qu'elle préfère se présenter en tant que féministe et qu'elle assume ce statut pleinement.» Elle estimera que «l'idée du conservatisme n'est qu'un justificatif pour des violences patriarcales afin de jouir et sans complexe de l'impunité de l'asservissement des femmes. Et c'est dramatique. L'ennemi commun est le patriarcat et c'est contre lui qu'on lutte, nous les femmes.».

L'intervenante fera remarquer que le patriarcat commence dés le plus jeune âge des enfants, mettant le plus souvent les filles et les garçons d'emblée dans une situation inégalitaire. Elle relèvera cette autre forme de patriarcat chez les Occidentaux qui fait que le corps de la femme devienne une propriété collective dans d'autres pays.(...). Et de réitérer: «Il faut de réelles politiques publiques. Cela ne concerne pas seulement un seul ministère. C'est une question transversale, qui commencerait par l'éducation, par les manuels, scolaires, dans le secteur de la santé, de l'emploi...».

Enfin, elle répondra à ceux qui disaient pendant le Hirak que la question de la femme n'est pas le moment. « Il faut être intransigeante sur ces questions-là. Nous voulons une société de progrès et de développement si l'on veut vraiment le changement et si on veut instaurer une réelle démocratie, cela ne se fera pas sans l'instauration d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes.