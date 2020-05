Le comédien très connu du public a été atteint par le Covid-19, a-t-il lui-même annoncé. Il est actuellement au niveau du Centre hospitalier de la cité El Bir où il a été confiné. Il rassure via les réseaux sociaux qu’il se porte bien et demande à son public de prier pour lui. Il déclare aussi que malgré toutes les mesures d’hygiène qu’il a entreprises et son respect envers les consignes sanitaires, il n’a pas été épargné. Cela renseigne sur la virulence du virus qui continue de se propager. Hakim Dekkar a été l’un des premier artistes en Algérie à participer à des campagnes de sensibilisation pour freiner la propagation du Covid-19, notamment avec une série télévisée intitulée « Zouje hasline ». Sur les réseaux sociaux ses fans n’ont pas manqué de lui exprimer leur total soutien.