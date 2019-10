Rencontré le jour de l’ouverture de la douzième édition du Festival international de la bande dessinée, son directeur Salim Brahimi alias Sayan, nous a fait part des nouveautés avec lesquelles il participe cette année au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth et elles sont nombreuses. Affirmant son enthousiasme de participer au Fibda depuis 2008, soit en étant toujours fidèle et au rendez-vous incontournable de la BD en Algérie, Sayan soutient ne rater jamais une occasion pour y participer.

Aussi, cette année, il participe au Fibda 2019 de plusieurs manières. La première c’est à travers l’édition via cinq nouveautés, cent pour cent algériennes, faites par des auteurs algériens. Salaheddine Cheli, qui nous vient de Jijel, a fait la BD Twins Legacy, Natif, singe quant à lui le deuxième tome de Lézard, Amina Boulkaboul qui est de Tiaret, quant à elle, publie Lost land II, tandis que les frères S.A Rachid publient eux Endless Burden, (l’héritage sans fin).

Le Copsplay Algérie en collaboration avec l’Onda est bien évidemment présent, sachant que cette édition devient internationale, mais aussi méditerranéenne puisque un Prix méditerranéen a été rajouté. Des cosplayeurs français, tunisiens, marocains etc qui vont participer et se verront confronter aux meilleurs cosplayers algériens.

Le président du jury est une femme, c’est une star du Comics. Elle s’appelle Sarah Wouligomez. Elle sera entourée d’une Marocaine et d’un Tunisien ainsi que de Adel Benyahia qui est le Champion algérien de l’année dernière. Certains des auteurs de Labstor exposent au Fibda.

Il y a aussi une exposition de costumes du cosplay qui se situe à la salle de conférences... Certains auteurs de Z-Link animent des ateliers en collaboration avec l’Unicef dont Boudjela Mohamed qui a été souvent édité par les éditions Z-Link. Ce dernier aborde, à travers ses BD, des sujets qui touchent au domaine social dont l’émigration clandestine. Vous l’aurez compris, Z-Link a du pain sur la planche, encore plus cette année. Mais de belles planches hautement colorées, le principe même de ce festival de la BD !