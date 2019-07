La générale de la nouvelle pièce «Sahra chibeh aïllia» de la compagnie théâtrale El-Kamim de Souk Ahras sera présentée après-demain à El Eulma (Sétif), a indiqué son auteur et metteur en scène, Ayoub Amirouch. Produite avec le concours de la direction du développement et promotion des arts du ministère de la Culture ainsi que des directions de la culture et de la jeunesse et sports de Souk Ahras, la pièce de 60 minutes raconte l’histoire de trois personnes sans domicile, habitant des taudis près d’une décharge publique, qui réussissent à mobiliser les habitants d’un bidonville contre la tentative d’une mafia du foncier d’accaparer le vaste terrain de la décharge au prétexte de l’investissement, selon le même artiste. Pour Amirouch qui est également président de la compagnie El-Kalima, l’œuvre met l’accent sur le sens de l’altruisme, de la conscience collective et de l’engagement communautaire pour une vie commune digne entre humains. Egalement comédien, Amirouch a notamment joué dans les séries télévisées «Forssane el-Hoggar» et «Tawk Ennar» respectivement des réalisateurs jordaniens Kamel Ellaham et Bessam El-Mesri ainsi que dans le long métrage algérien Abdelhamid Ibn-Badis du réalisateur syrien Bassil El-Khatib.