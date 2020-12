Le film documentaire algérien Anamil Etaine (Doigts d'argile) a obtenu le Prix d'or du 1er Festival arabe du film-patrimoine organisé en Egypte, a indiqué lundi dernier, à Khenchela, son réalisateur Hichem Remadeni. Anamil Etaine qui a représenté l'Algérie au festival aux côtés de quatre autres documentaires a obtenu la première place parmi 50 films représentant huit pays arabes, a souligné le jeune réalisateur, ajoutant que le Prix d'argent est revenu au film El Kenaoui, Sajir ennar de l'Irakien Mohamed Toufik et le Prix de bronze au Jordanien, Djamel Bakir pour son film Founoun El khalifa.

Produit par la société Digital arts et financé par l'homme d'affaires Chafeï Melih, Anamil Etaine a été tourné au village Chouhada de la commune de Chechar (wilaya de Khenchela). Le documentaire de 16 minutes suit les traces de potières locales lors des différentes phases de production d'ustensiles dans la pure tradition chaouie.

Un jury de spécialistes dont le docteur Ismat Yahia d'Egypte, Rania Hedad de Jordanie, Fayek Jerada de Palestine, Samir Faraj d'Egypte, Habib Nasri du Maroc, Ketiba El Jenabi d'Irak et Jalila

El Mejouni de Tunisie a départagé les 21 oeuvres qualifiées à la phase demi-finale.

Le réalisateur Hichem Remadeni a également obtenu le Prix d'excellence de l'idée et de la réalisation de ce festival, organisé sur le Web à cause de la pandémie du Covid-19.

Le Festival arabe du film-patrimoine est le premier du genre à être dédié exclusivement au patrimoine. Il a été fondé par le réalisateur Islam Iz-el-arab avec la participation de l'Algérien Noureddine Berrabeh et le parrainage de la société égyptienne Ismat Yahia pour la culture, les arts et le développement.