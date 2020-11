Le court métrage documentaire «Objectif Hirak» réalisé par le journaliste Redha Menassel a remporté samedi le Prix du meilleur montage au «Buddha International Film Festival» qui s'est tenu dans la ville indienne de Pune, a-t-on appris auprès de l'équipe du film. Sorti en 2019, ce documentaire propose de revenir sur près d'une année de manifestations à travers le regard de cinq photographes algériens. Le documentaire confronte les clichés les plus marquants et les impressions des photographes Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed Ait Issad, Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali. Depuis sa sortie ce documentaire enchaîne les participations à différents festivals internationaux à l'image du festival lumières d'Afrique (France), du Panorama international du court métrage (Tunisie), du Festival international du cinéma numérique (Bénin), ou encore de la Semaine internationale du 1er film (Cameroun). Le Buddha International Film Festival vise à promouvoir les cinémas du monde entier pour encourager le dialogue entre les cultures et les échanges entre les professionnels du septième art.