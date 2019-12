Les Mémoires autobiographiques sur le Mouvement national et la guerre de libération, du doyen du Mouvement national, Sid Ali Abdelhamid, membre du Bureau politique du PPA/Mtld des années trente, écrites avec la collaboration du journaliste-auteur, Hamid Tahri, viennent d’être publiées, nous informe l’Association des Amis de la rampe Louni Arezki.

Cette oeuvre de la mémoire de l’Histoire, au titre éloquent et expressif «Ce que j’ai vécu», sera aussi l’heureuse circonstance de l’anniversaire des 98 années de ce vétéran du militantisme indépendantiste, qui réunira ses nom-breux amis pour la présentation de celle-ci qui est animée de « témoignages, échanges et débats » suivis d’une séance de vente-dédicace samedi prochain 28 décembre à 14h00 à la Bibliothèque nationale du Hamma (Alger).