On l'espérait, c'est décidé, le festival sera présent à Cannes en cette année 2020 si particulière, avec une partie de la Sélection officielle Cannes 2020.

Cet évènement exceptionnel, organisé en collaboration avec la mairie de Cannes, se tiendra au Palais des festivals et des Congrès du mardi 27 au jeudi 29 octobre 2020. Cette édition hors normes «Spécial Cannes 2020» propose au grand public de prendre place à l'auditorium Louis Lumière du Palais des festivals et des congrès, où seront projetées quatre avant-premières de films de la Sélection officielle 2020 ainsi que les courts métrages sélectionnés en compétition et les films d'école de la Cinéfondation.

Un jury, dont la composition sera dévoilée prochainement, décernera la Palme d'or du court métrage et les Prix de la Cinéfondation.

L'évènement s'ouvrira avec Un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad, en présence de l'équipe du film et avec la participation de Memento Films, et se terminera par l'avant-première du film Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, en présence du réalisateur et de l'actrice principale Sandrine Kiberlain, et avec la participation d'UGC Distribution. Asa Ga Kuru (True Mothers) (Haut et Court) de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, fidèle du Festival de cannes, ainsi que le premier film de la réalisatrice géorgienne Déa Kulumbegashvili, Beginning (Au commencement) (Wild Bunch International) qui vient de remporter la Concha de oro du meilleur film et les Prix de meilleure réalisatrice, meilleur scénario et meilleure actrice au festival de San Sebastián, seront également projetés. À ce propos Pierre Lescure, président du festival de Cannes explique: «Nous sommes aussi heureux de la perspective de voir le festival accueilli par la mairie de Cannes en octobre que nous avons été tristes de ne pas avoir été présents à ses côtés au mois de mai. Grâce à cette collaboration, des films de la Sélection officielle seront montrés sur la Croisette. C'est notre manière d'être à Cannes, aux côtés de sa population et de tous ses professionnels avec qui nous travaillons chaque année main dans la main.». Pour sa part, Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes souligne: «Quatre films de la Sélection officielle, la compétition des courts métrages, le concours des films d'école, des diners et des rencontres... C'est un condensé du bonheur d'être à Cannes que nous allons vivre tous ensemble en octobre! Les films de la Sélection officielle rencontrent en ce moment les spectateurs en France, en Europe et dans le monde. C'est un beau symbole de les voir faire étape à Cannes, avant de nous tourner vers l'édition 2021.»Quant à David Lisnard, maire de Cannes il indique:

«Nous voulions la présence du festival de Cannes en 2020 pour marquer notre combativité en faveur de la filière évènementielle qui fait vivre des centaines de familles et pour le rayonnement culturel de notre ville. Ce festival, se devait donc de poser ses valises à Cannes pour une édition hors normes avec tous les codes respectés: des projections de qualité devant un public assidu en tenue de soirée sur le plus célèbre des tapis rouges. Cannes 2020 au Palais des festivals et des congrès, c'est faire la démonstration sanitaire, culturelle et économique de notre capacité à accueillir les évènements les plus réputés, dont le plus célèbre et rayonnant: le festival de Cannes.» À noter que le prochain festival de Cannes, qui sera celui de sa 74e édition, aura lieu du 11 au 22 mai 2021.