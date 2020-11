Le court-métrage turc «Dark» de la réalisatrice Bridgit Letsdeit a remporté le Portail d'or de la septième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage d'Annaba d'octobre 2020, a indiqué lundi dernier le responsable communication de cette manifestation, Slimane Farès.

Le deuxième prix, celui du Portail en argent de ce festival virtuel a été décerné au film iranien «The Kits» de Sayed Bayan Hosseini, tandis que le prix du Portail en bronze a été décroché par le court métrage algérien «La feuille blanche» de Mohamed Nadjib El-Amrani. Par ailleurs, un autre film algérien «So Be It» de Youcef Mahsas, s'est vu attribuer le Grand Prix du public du Festival virtuel du court-métrage international, tandis que les encouragements de cette édition sont revenus au film «Nisaalt» d'Ahmed El Kassabi et Ali El Bimani du Sultanat d'Oman, ainsi qu'au film palestinien «L'Etranger» de la réalisatrice Nathalie Joubih. Quant au Prix du jury, il a été décerné au film «With Thy Spirit» de Karim Rahbani du Liban et au film «Tarik cheb» d'Ahmed El Sabri du Sultanat d'Oman.

La septième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage a vu la participation de 34 films représentant 14 pays, selon le responsable de la communication du festival, qui a rappelé que cette manifestation organisée mensuellement, suscite l'adhésion des passionnés du septième art avec des oeuvres cinématographiques dans le domaine du court métrage.