Après son dernier concert, le groupe de Trash Métal Jugulator remet le couvert ce mois de juin en vous proposant un concert métal avec deux autres groupes algérois ! Ça se passera le 29 juin, au Théâtre de verdure des sablettes à partir de 21h. Pour l’instant nous ne connaissons pas encore le nom de ces formations. Pour ceux qui viennent tout juste de découvrir le groupe, sachez que Jugulator est un groupe de Thrash Metal algérien formé en 2014 sur les traces de Curse of Pharaoh qui est un projet antérieur actif entre 2006 et 2008. Jugulator est un Groupe de Thrash Metal Old School formé en 2014, avec une configuration en quater, influencés par la vague Thrash Americaine et Allemande des 80’s. Il est composé de Abderrezak à la batterie, Ziri à la basse, Abdelwahab à la guitare rythmique et Ramzy à la guitare et au chant.