Les participants et animateurs de ce Colloque scientifique international sont des universitaires-chercheurs qui viendront des quatre coins du pays, mais aussi de plusieurs pays étrangers comme : l’Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Soudan…, selon Si El Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissarait à l’amazighité (HCA). Avec la rentrée sociale, le Haut-Commissariat à l’amazighité reprend naturellement ses activités scientifiques régulières en annonçant d’emblée l’organisation d’un colloque ayant pour thème « La résistance des femmes en Afrique du Nord, de la période antique jusqu’au XIXème siècle ».

L’annonce a été faite, hier, par Si El Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité qui a précisé que ce colloque sera de dimension internationale puisque des participants étrangers en provenance de plusieurs pays y prendront part en animant des conférences.

En plus du HCA, qui en est l’artisan principal, ce colloque sera organisé avec la collaboration de la wilaya de Tébessa ainsi que de l’association culturelle Thevistis.

Assad Si El Hachimi nous a confié, en outre, que ce colloque aura lieu du 28 au 30 septembre 2019. Le même responsable nous a déclaré que cette rencontre d’envergure qu’abritera la salle des conférences de la wilaya de Tébessa est placée sous la direction scientifique de Mme Soltani Amel de MM. Mohamed El Hadi Harèche, Mhamed Zerdoumi.

Ces derniers sont respectivement docteur spécialiste en numismatique, directrice du Musée national Cirta à Constantine et maîtres de conférences à l’université d’Alger 2. Outre l’objectif scientifique annoncé, cette activité intellectuelle est en soi un hommage aux femmes qui ont marqué l’histoire de l’Afrique du Nord en général et des Aurès en particulier, ajoute Assad.

Ce dernier nous a indiqué qu’à cette occasion également, les organisateurs présenteront en exclusivité un bel ouvrage réalisé en coédition entre la direction de la promotion culturelle du HCA et les éditions «Guerfi».

Le livre est intitulé : « Raconte-moi les Aurès » et écrit par l’écrivain et journaliste Rachid Hamatou.

« Pour la réussite de cet événement, le HCA réunira un panel d’experts venant de diverses universités et centres de recherche nationaux et internationaux (Grèce, Soudan, Tunisie, Espagne...) pour exposer un ensemble de réflexions neutres dont les travaux sont les résultats de recherches scientifiques », souligne le responsable du HCA.

Ce dernier ajoute : « Faut-il le rappeler, comme à chaque circonstance, qu’il est important de revisiter, considérer et assumer notre histoire, totalement et objectivement loin des extrémismes idéologiques, de l’Antiquité à nos jours ? ».

« En ce qui nous concerne, nous sommes passionnément épris d’histoire, de toute l’Histoire dans sa chronologie ; et aussi de cette terre d’Algérie et de son patrimoine avec un attachement viscéral à l’identité amazighe, substrat essentiel des sociétés maghrébines », conclut Assad au même sujet.

Il y a lieu de rappeler que ce premier colloque, qui inaugure la rentrée sociale, sera suivi de plusieurs autres événements culturels et scientifiques que le HCA prépare dans l’ombre depuis plusieurs mois et dont les thèmes seront dévoilés au moment opportun.