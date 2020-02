Cette journée coïncide chaque année avec celle du 21 février. Des dizaines d'universitaires des quatre coins du pays seront présents dans la ville de Ghardaïa pour animer plusieurs conférences autour du thème central de cette célébration, à savoir: l'importance de promouvoir et d'enseigner les langues maternelles. Parmi les universitaires connus qui animeront ces rencontres scientifiques et littéraires, on peut citer Allaoua Rabhi, Habib-Allah Mansouri, Ali Lounis, Abdellah Nouh... Il faut noter en outre que cette rencontre verra la présence des spécialistes de plusieurs variantes de la langue amazighe, à l'instar de la variante kabyle, chaouie, mozabite et targuie.

Plusieurs spécialistes présents

Il faut rappeler aussi que l'initiative de célébrer une Journée annuellement dédiée à la langue maternelle a été approuvée à la conférence générale de l'Unesco en 1999 et est observée dans le monde entier dont l'Algérie bien entendu. En organisant la rencontre scientifique de Ghardaïa, les responsables du HCA rappellent que l'Unesco croit en la diversité culturelle et linguistique pour des sociétés durables. L'un des procédés les plus fiables pour promouvoir la paix entre les peuples consiste à oeuvrer à la préservation des différences de cultures et de langues qui favorisent la tolérance et le respect de l'autre. Pourquoi donc le HCA a fait de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle une tradition? Son secrétaire général, Si El Hachimi Assad, répond que ce choix est motivé par le fait que la diversité linguistique est de plus en plus menacée, à mesure que des langues disparaissent.

Langue et tolérance

En effet, il faut rappeler qu'une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. Il est évident que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Il faut savoir en outre que 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. La résolution de l'Unesco, à cet effet, met l'accent sur la diversité linguistique et le multilinguisme, en insistant sur la nécessité de mobiliser les moyens pour mettre en oeuvre les outils essentiels au développement durable et à la paix. De ce fait, l'Unesco a réitéré son engagement en faveur de la diversité linguistique et a invité ses Etats membres à célébrer la Journée internationale de la langue maternelle dans autant de langues que possible dans le but de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable.

Des thèmes variés en débat

Parmi les thèmes qui seront développés, lors de la rencontre de Ghardaïa, on peut citer «les nouvelles technologies au service de la langue amazighe», «le conte populaire dans la variante amazighe mozabite», «le patrimoine culturel immatériel amazigh»... Il faut préciser que la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle par le Haut Commissariat à l'amazighité, à Ghardaïa, se déroulera en présence de tous les enseignants de la langue amazighe exerçant dans la wilaya de Ghardaïa ainsi que des membres des associations culturelles de cette région amazighophone.