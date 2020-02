À l'occasion du premier anniversaire de la révolution du 22 février, la librairie Chihab vous invite à une rencontre-débat autour du thème: «Hirak de la révolte à la révolution».

Avec Rachid Sidi Boumedine, «Aux sources du Hirak», Chihab Éditions, Mahdi Boukhalfa «La révolution du 22 février: de la contestation à la chute de Bouteflika», Chihab Éditions, Amin Khan, coordinateur de «Marcher» (dernier volume de la collection Nous Autres), Chihab Éditions, Mohamed Magani, contributeur dans «Marcher», Karima Aït Dahmane.

«Vendredire en Algérie: Humours, chants et engagement», El Ibriz Éditions, El Yazid Dib «Le soulèvement d'un peuple ou la révolution d'une génération», Editions Dar El Houda et enfin Lazhari Labter et bien d'autres acteurs du Hirak et ce, ce samedi 22 février à 14h00, à la librairie Chihab, au 10, avenue Brahim Gharafa, Bab El Oued. A ne pas rater.