Née en 1928 à New York, elle a très tôt milité contre le racisme et le colonialisme , en 1952 à Paris, elle rencontre des syndicalistes algériens et s’engage pour l’indépendance de l’Algérie. En 1958, elle participe à la Conférence panafricaine des peuples à Accra au Ghana. En 1960, elle entre au bureau du FLN de New York. Elle épouse Mokhtar Mokhtefi, combattant de l’ALN . En 1962, elle s’installe en Algérie. Journaliste à l’APS, elle participe durant le Festival panafricain d’Alger en 1969, à l’accueil des Mouvements de libération africains et des Black Panthers. Elle a publié aux USA un livre sur les souvenirs de cette période (Alger, capitale de la Révolution) traduit en France et réédité en Algérie par Barzakh, à l’occasion du Sila. Avant qu’elle n’anime, aujourd’hui, cet après-midi même, au Sila une rencontre avec le public, elle s’est rendue jeudi dernier au Centre d’études diocésain Les Glycines et la veille à la librairie Mauguin pour présenter ses Mémoires. Un programme chargé pour ainsi dire a été tracé pour cette femme du haut de ses 91 ans et qui garde tous ses souvenirs-là intacts !

L’Algérie des portes ouvertes

A propos de cette phrase écrite dans son livre «l’Algérie de 1962 avait adopté la politique des portes ouvertes» elle dira que même en 1961 durant la guerre de libération l’Algérie formait un nombre de soldats de provenance de nombreux pays, si bien que Nelson Mandela aurait avoué un jour dans son autobiographie, que c’est dans les maquis algériens qu’il était devenu un homme. D’ailleurs, après avoir été mis en prison durant trente ans, le premier pays à avoir visité à sa sortie était celui –ci. Il disait I m Algerian ! (je suis un Algérien) . A New York nous aussi on recevait des militants de différentes mouvements de libération, essentiellement des colonies portugaises. Après l’indépendance cette politique a continué. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d’organisations qui avaient leurs sièges à Alger.

Il y avait des organisations de libération africaines, le Vietnam, trois ou quatre organisations palestiniennes, des représentants de pays fascistes comme l’Espagne et le Portugal, certaines organisations africaines qui luttaient en Amérique latine etc. Alger non seulement les recevait, mais les aidait aussi et donnait des papiers aux soldats pour qu’ils puissent voyager.

De la difficulté de retranscrire ses Mémoires et les transmettre, Helaine dira qu’«il faut savoir faire la part des choses. Parler un langage vrai et simple pour être compris». A propos de l’écriture de l’histoire, Elene reconnaîtra que «dans une certaine mesure, il est vrai que les livres d’historiens c’est de la littérature. Car on choisit ce qu’on veut raconter, dans un sens ou un autre».

«Il manquait cette étincelle…»

Et d’estimer : «Je me suis rendu compte à un moment que ni les Algériens et ni les Français ne connaissaient leur passé.» Répondra-t-elle à une question relative au pourquoi de son livre. Et de

renchérir : «En France, ils ne savent rien de cette guerre. Ils n’ont rien appris à l’école. Alors oui, quand on écrit, bien sûr, c’est toujours orienté. C’est évident». A la question de savoir comment a-t-elle perçu l’Algérie aujourd’hui après sa longue absence de notre pays, l’écrivaine estimera qu’il manquait ce quelque chose. «Il manquait une étincelle. Je ne la ressentais pas.

Je sentais que cela ne bougeait pas. Quand le Hirak a eu lieu je me suis dit que je n’ai pas su juger les choses.» A noter que Elaine se dit être prête pour toutes les manifestations. Présente à Alger depuis presque deux semaines.

Elle a déjà participé la semaine dernière au Hirak. «Participer à une manifestation c’est le minimum qu’on puisse faire.»

A noter que le 12 novembre Elaine Mokhtefi sera présente au Festival international du cinéma d’Alger, dédié au film engagé, et ce sera le jour de la présentation d’un documentaire sur le photographe et cinéaste qui a servi au maquis algérien, et décédé il y a deux ans, à savoir Stevan Labodovitch.