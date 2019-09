L’Expression: Pourquoi avoir choisi cette thématique au titre fort éloquent, à savoir « l’instant avant le monde » pour cette première biennale ?

Abdelkader Damani : L’instant avant le monde est une intrusion dans les récits religieux et scientifiques. Le récit scientifique dit « le big bang », je suis d’accord. Car je crois en la science. C’est très clair. Mais ce qui m’importe est ce qui précède le big bang. Cela ressemble à quoi ? Dans les récits religieux, ou mythologies religieuses on vous dit que le monde s’est créé en six jours, mais personne ne dit ce qui se passe avant. Scientifiquement on ne peut pas répondre, religieusement on ne veut pas répondre. Mais je pense que le mystère de l’art, c’est le fait que l’art est menaçant, l’art fait peur et tout le monde veut contrôler l’art, c’est pour cela qu’il est difficile d’avoir des sociétés où l’art est complètement libre. Cela peut se comprendre anthropologiquement, mais il faut se battre pour qu’il soit libre. L’art fait peur parce qu’il ose se transporter à des instants inconnus et de l’inconnu, il peut revenir avec des idées que nous ne connaissons pas, des révoltes que nous ne connaissons pas, des formes que nous ne connaissons pas et c’est ça l’essence de l’art.

Vous avez parlé du processus de création…

Un instant avant le monde est une définition du processus avec lequel l’artiste crée. L’artiste fait le voyage à cet instant et depuis cet instant avant le monde il revient avec quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais l’avantage des artistes c’est qu’ils prennent ce risque pour nous. Dans le théâtre, l’acteur meurt pour nous, c’est cela la magie du théâtre. Dans le cinéma c’est la même chose. C’est pour cela que c’est tellement important l’art. C’est ce qu’il y a de plus important, même plus important que de sauver la planète.

Un mot sur la biennale et le choix des femmes ?

J’ai choisi les femmes pour une raison très simple. Moi j’ai la mémoire des années 1990 en Algérie. Je suis algérien et j’ai grandi en Algérie. J’ai vécu les années 1990.

De la décennie noire au principe, nous aurions dû en sortir fous. Qui a tenu les équilibres pendant que les hommes se tuaient entre eux ? Ce sont les femmes. Quand on vient d’Algérie, on comprend que nous devons ça aux femmes. Nous leur devons une dette énorme. Elles maintiennent l’équilibre du monde. La deuxième chose très simple, toute vie vient du corps d’une femme. C’est la seule demeure possible pour la vie. Si on veut être juste c’est plus que 50% de la population. Après, il y a la condition de la femme un peu partout dans le monde.

Et puis la femme artiste…

Oui, qui est encore un autre enjeu. Car la vie des femmes artistes est plus compliquée que les hommes artistes. La question du corps est bien évidemment fondamentale. Le corps de la femme est un tabou dans beaucoup de sociétés. A l’époque romaine le ventre de la femme appartenait à l’homme. C’était sa propriété. C’est horrible. Avant l’islam on enterrait les filles vivantes. Dans le parler darija, on dit la femme « hachek ». On refuse à la femme le droit d’être nommée. Il y a un moment donné où il faut dire les choses.

Vous avez rendu hommage au Hirak lors de votre allocution d’ouverture...

Ah oui ! Tout à fait. Je le suis en permanence. J’écris aussi sur cet événement qui, pour moi, d’un point de vue de l’histoire de l’art est une grande révolution artistique. C’est d’une esthétique sublime. Alger c’est une ville où il n’y a pas de place pour faire la révolution. C’est une ville de marcheurs. On marche à Alger. Ce n’est pas comme à Casa Blanca où c’est une ville de voitures. A Alger on marche. La population à Alger a compris. On marche dans la ville. Ils chantent cette ville. Ils reformulent la ville. Ils recréent des codes sociaux. Ils se battent de manière nouvelle dans la ville en marchant. Ils renégocient tout. Tout se renégocie à cet endroit. C’est juste sublime. C’est très beau. Moi je considère que tout le monde se doit d’aller vivre cette expérience. On va certainement régler ce problème et aller vers une démocratie le plus rapidement possible. Le peuple ne reviendra pas sur ses pas. Il faut venir vite avant que cela se termine !

Vous avez parlé tout à l’heure d’une sélection artistique totalement libre…

J’étais très clair et je remercie la Fondation des musées. Il n’y a aucune censure. Je le dis bonnement il n’y a eu aucune censure. Ils ont financé tous les projets. Ils ont accepté tous les artistes que j’ai choisi…

Peut-on dire que le Maroc bénéficie de plus de liberté d’expression qu’en Algérie ?

En tout cas sur la biennale, il est en train de le démontrer. Après, ça ne résume pas la totalité du Maroc.