L'Office national de la culture et de l'information (Onci) a annoncé la reprise de ses activités culturelles à l'adresse du jeune public au niveau de l'ensemble de ses espaces ayant pris fait ce vendredi 5 février. Une programmation à l'adresse du jeune public, chaque vendredi et samedi, comprenant des spectacles éducatifs et des pièces de théâtre pour enfants dans le strict respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Cette reprise concerne la salle Atlas à Alger, le complexe culturel Abdelouaheb Salim à Tipasa, la salle Isser à Boumerdès, la salle du 8 Mai 1945 à Kherrata (Béjaïa), la salle Ahmed Bey à Constantine et la salle Essaâda à Oran, précise le communiqué. Cette reprise a prévu des représentations de spectacles comme «Le laboratoire de Ammou Hakim» de l'association «Masrah Al Ghad», «L'espace des bons élèves» de la coopérative culturelle «Semout», «L'environnement des enfants» du conteur Ramzi Djamoui, «Le facteur» de l'association «Fen Bladi» ou encore «Smissma» de la conteuse Khediri Hayat. L'Onci, à l'instar de toutes les structures et établissement du ministère de la Culture et des Arts, avait suspendu ses activités de spectacle depuis le mois de mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda avait donné instruction, le 10 janvier dernier, pour la reprise des activités des établissements du secteur dans le strict respect des mesures de prévention.