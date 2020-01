Nasser Medjkane, le photographe et directeur de la photographie n’est plus. Le photographe est décédé à l’âge de 64 ans. Il a été enterré, jeudi 2 janvier, après la prière d’al Asr au cimetière d’El Madania (ex-Clos-Salembier) à Alger. Sa disparition a ému plus d’une personne sur la toile.

Plusieurs personnes se sont empressées de lui rendre hommage, en célébrant tant ses qualités professionnelles qu’ humaines. Ancien photographe au quotidien Le Matin, il est connu aujourd’hui pour avoir travaillé comme directeur photo avec de nombreux réalisateurs algériens, choisi à chaque fois pour sublimer l’image de leur long et court métrage. On citera par exemple Sotra de Aggoune Abdallah en court, mais aussi Roma wela ntouma, Inland et Révolution Zindj de Tarik Teguia, Loubia Hamra de Narimane Mari, Algérie du possible de Viviane Candas et d’autres.

De lui on garde l’image d’un homme affable, érudit en matière de cinéma et surtout simple et généreux qui n’hésitait pas à transmettre son savoir en matière de photo et de 7e art. Aujourd’hui, le monde de l’art et de la culture pleure un grand homme disparu trop tôt, avant-hier, discrètement, comme il a vécu. Il laisse parmi ses enfants une grande comédienne de talent en la personne de Meriem Medjkane.