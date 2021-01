Ce dernier venait de perdre son meilleur représentant dans le genre qui était le sien. Chérif Kheddam n'était pas seulement un chanteur ou un musicien hors-pair. Il était une école. Sans oublier sa facette de poète ayant écrit des dizaines de poèmes qui témoignent et qui témoigneront pour toujours de son époque. Chérif Kheddam a été le pionnier des artistes kabyles à s'être aventuré hors des sentiers battus de la musique traditionnellement pratiquée par les autres grands artistes kabyles de l'époque. Comme la majorité des artistes kabyles de renom, Cherif Kheddam est né dans un tout petit village kabyle, enclavé, mais ouvert sur une nature qui subjugue et inspire. Le village s'appelle Boumessaoud près d'Imsouhal sur les hauteurs de la Kabylie. La naissance de Cherif Kheddam en 1927 allait signer la venue au monde d'un artiste exceptionnel qui allait, non seulement marquer son temps, mais aussi, révolutionner la chanson kabyle sur le plan musical. Il s'agit d'une véritable révolution car Cherif Kheddam a rompu avec le style du folklore kabyle parfois mélangé au chaâbi algérois qui constituait le moule exclusif suivi auparavant par les chanteurs d'expression kabyle.

Un parcours exemplaire

Le parcours de Cherif Kheddam ne diffère guère de celui poursuivi par d'autres artistes nés dans les villages kabyles puisque lui aussi a atterri dans la capitale Alger, très jeune, dès 1942, pour y travailler. Après quoi, il part s'installer en France également en quête de travail car la vie dans les villages kabyles était extrêmement difficile et il y avait trop de misère. C'est en France qu'il s'initia à la musique en suivant des cours du soir de solfège. Ce sont ces cours qui seront décisifs dans sa carrière artistique. Il ne tarda d'ailleurs pas à produire ses premières chansons dont le succès a été immédiat en dépit de la présence sur la scène artistique kabyle de ténors comme Slimane Azem et Cheikh El Hasnaoui.

Les innovations musicales apportées par Cherik Kheddam ont été décisives pour son succès. Il s'agit d'un mariage harmonieux entre la musique orientale et moderne avec une âme kabyle indéniable. L'une de ses toutes premières chansons, Yellis n tmurt a obtenu un franc succès et a subjugué les mélomanes.

L'animationradiophonique

En revenant au bercail, en 1963, Cherif Kheddam se fit distinguer sur un autre terrain, celui de l'animation radiophonique. Il lança et anima l'une des plus célèbres émissions de la radio kabyle, chaine II, à savoir Ighenayen n uzekka (les chanteurs de demain). Cette émission a eu un impact indéniable sur l'avenir de la chanson kabyle puisque la majorité des stars y a effectué sa première expérience. Sur le terrain artistique, Cherif Kheddam continua à produire des merveilles tout au long de sa carrière artistique.

Une grande partie de son oeuvre est constituée de chansons cultes. Certains titres de Cherif Kheddam sont des hymnes à l'instar de la célèbre «Lezzayer ncallah ad tehlud» ou encore Bgayet telha et Ttghennigh tamurt-iw...

Cherif Kheddam a brassé une infinité de thèmes dans des dizaines de chansons qu'il a lui-même écrites et composées. Il a ainsi chanté l'amour, la beauté de la femme, la beauté des paysages de la Kabylie et l'amour du pays et du village, la vie... En plus des chansons qu'il a interprétées lui-même, Cherif Kheddam a écrit et composé de nombreux titres à plusieurs autres artistes dont Nouara avec laquelle il a également réalisé de nombreux duos.

C'est Cherif Kheddam qui a été l'auteur de chansons mythiques interprétées par Nouara comme: Takemmict n wakal, Awal el hub, Yetcha-tt win ur as-ngi lehsan... En plus de Nouara, d'autres artistes ont été aussi des interprètes de chansons dont l'auteur n'est autre que Cherif Kheddam à l'instar de: Zahra Nsoumer, Djamila, Medjahed Mohamed...