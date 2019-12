Organisées et pensées par «Derb Cinéma» de L'Association Culturelle «La Grande Maison», les JFC sont des journées cinématographiques placées sous le volet de la citoyenneté, afin de créer, nous dit-on: «Une rencontre qui va réunir le monde du cinéma algérien (réalisateurs, producteurs, acteurs, ciné-club....) et les acteurs de la société civile». C'est aussi «l'occasion de présenter le travail de réalisation documentaire de huit jeunes Algériens ayant bénéficié en amont d'une formation de création filmique documentaire».

Des docs de qualité

Notons que cet événement se déroulera jusqu'au 29 décembre. Un riche programme a été tracée pour ce faire. Ainsi, donc l'ouverture aura lieu ce soir avec le film Amussu de 99 mn de Nadir Bouhmouch. Ce dernier évoque l'année 2011 où des habitants du village amazigh d'Imider se sont lancés dans une manifestation pacifique contre la plus grande mine d'argent d'Afrique. Sept ans plus tard, ils continuent à se battre en bloquant une canalisation d'eau afin d'empêcher que l'extraction minière ne siphonne la nappe phréatique, pollue l'eau potable et assèche leurs plantations. Des manifestants armés de leur seule créativité, dont les messages et les chants portent à travers les amandiers comme des prières dans le vent. Le lendemain vendredi, place au film documentaire Mon Cousin anglais de Karim Sayad.

Une résidence et des films

Samedi 28 décembre: les cinéphiles auront droit à la projection à 14h00 du film Algérie tours et détours, 112'' de Leila Morouche & Oriane Brun-Moschetti, puis à 17h00 avec Dann fon mon ker, 48'' de Sophie Louys, Le petit papa, 18'' de Morthada Ghannouchi, 60 waiting shots and a shot, 22'' de Youssef Sanheji et enfin Helwan ana, 15'' de Mohammed Adel El-Safety. Le soir, soit à 20h15, le public pourra apprécier le film La Vallée, 80'' de Nuno Escudero. La cinématique accueillera par la suite dimanche le film en tamazight Transition, 60'' de Chafik Allal et ce à 14h. Suivra A Mansourah, tu nous as séparés, 60'' de Meriem Dorothee Kellou. A 17h, l'assistance pourra apprécier le film Djamila dis-moi si je meurs que feras tu? 33'' de Leïla Saâdna, Nouba de Sonia Kessi, 48'', Zaye ma inti chayefa de Ghada Fikri, 8'' et enfin Esitar de Kahina Zina, 26''. La soirée accueillera à 20h00 The green path 40'' de Osama Rai, puis la projection de Samir dans la poussière, 62'' de Mohamed Ouzine. Pour sa part, le Palais de la culture «Abdelkrim-Dali» abritera le vendredi 27 décembre en matinée, autrement à 10h00 le Théâtre forum avec le groupe Algérie tours et détour qui sera animé par Fawzi Kara. Le samedi même heure, place au Panel A qui abordera la thématique «Comment le cinéma porte la parole du citoyen?». Ce panel sera composé de Chafik Allal, Véronique Ruggia et Saïd Mehdaoui. Il sera modéré par Nadir Benhamed. Le Panel B portera sur les «ciné-clubs et développement culturel en Algérie». Une présentation sera faite par Nadir Benhamed et Mohammed El Keurti, des représentants des ciné-clubs. La rencontre sera modérée par Amine Hefhaf. Enfin, le dimanche 29 décembre, toujours à 10h00, la journée sera tournée vers «Comment se projeter vers l'évènement qui marquera toutes ses activités en 2020», Le Centenaire de la naissance de Mohammed Dib. La thématique centrale sera: «Comment fédérer toutes les énergies», et ce à partir et autour de toutes les représentations symboliques que nous souffle l'oeuvre immense de Mohammed Dib.

Des performances artistiques

A noter que plusieurs performances artistiques sont au menu également. On notera à la cinémathèque «Djamel Eddine Chanderli» où se tiendra le jeudi le vernissage de l'exposition photo «Citizen», à la Maison de la photo, puis «L'espace» performance artistique de Abdelkrim Bedjaoui. Le lendemain Souhila Hakiki & Sarah Taleb-Bendiab évoqueront à leur manière «La danse est l'art de l'humilité.» Enfin, à noter que seront également projetés des films issus de la 3ème session de la résidence documentaire «Derna film». Les participants ayant pris part à cette résidence sont Sarah Benamar, Sidali Abdelouhab, Amina Chibah, Bellal Atia, Souad Douibi, Mourad Hamla, Hana Mansour et enfin Zine El Abidine Mezaoui. En somme, un programme bien intéressant et éclectique. A voir!