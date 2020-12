Au moment où certains techniciens du cinéma crient à la mort du métier en raison de leur non-statut, voire leur situation catastrophique depuis le début de la pandémie, car ayant été touchés de plein fouet en se retrouvant sans un rond en poche et vivent, aujourd'hui, dans la précarité la plus totale, l'on apprend qu «une réunion s'est tenue lundi dernier au siège du ministère de la Culture et des Arts (Alger) entre le secrétaire général du ministère, le chef de cabinet, des cadres et des représentants du Collectif des techniciens du cinéma en Algérie (Ctca)», selon un communiqué de ce département ministériel. En effet, qui dit plus de travail, dit plus de salaire. Qu'en est-il dans ce cas-là pour les techniciens du cinéma? Fateh Rabia et Kenza Menadji sont les portes parole de ce CTCA. Ce sont eux qui ont plaidé leur cause au pres de la ministre la semaine dernière, confiant leur satisfaction compte à l'écoute de leur doléances et revandications pour l'améliration de leur conditions de travail et l'obtention notamment de la carte professionnelle. Quoi quu'il en soit, toute communication est bonne à prendre et cette nouvelle donne a un début de semblant d'espoir, compte tenu de la situation chaotique que vivent ces techniciens du cinéma. Toutefois, se plaindre c'est bien, mais est-ce cela qui va vite résoudre le problème? Certainement pas, car cela reste entre les mains de l'application des lois, encore faut il qu'elles existent en bonne et due forme.

Des lois qui régissent ce secteur moribond en s'intéressant particulièrement à ces individus de la marge et de l'ombre... Ainsi, le communiqué rapporte que les cadres du ministère ont écouté les préoccupations des représentants du Ctca concernant les statuts professionnels du cinéma, la situation socioprofessionnelle des travailleurs du cinéma, la carte professionnelle du cinéma, la formation et le recyclage. Mais quand cela va t-il etre enfin reglé?

Lois et retards administratifs

À noter que le Collectif des techniciens de cinéma algériens (Ctca), existe depuis 2016! Il englobe plus de 450 professionnels du cinéma. Des promesses il en a essuyé. Mais en vain. Cette année a été particulièrement rude pour eux, surtout pour les free lance qui travaillent au noir et donc sont dépourvus de couverture sociale. Si le travail durant le Ramadhan peut parfois amortir le choc, il reste que cette démarche demeure à la longue très aléatoire et ne peut résoudre tous les problèmes de ces familles-là. Malika Bendouda qui a rencontré ces représentants du Ctca, a affirmé cependant, lors de cette réunion «l'accompagnement par le ministère des projets de cette catégorie, notamment en ce qui concerne la formation qui pourrait promouvoir le cinéma algérien et la production audiovisuelle en Algérie». Elle appellera les techniciens aussi à s'organiser sous la bannière d'un «un cadre associatif ou syndical». Autrement dit, pour l'instant ils n'existent pas légalement!

Entre le flou et les promesses

Elle a également dévoilé un «projet de loi» régissant les relations de travail relatives aux artistes et aux professionnels du domaine artistique, lequel garantira la préservation des droits des artistes et des professionnels et régulera leurs relations avec les différents opérateurs en la matière, appelant, par la même occasion à la participation aux rencontres périodiques pour «une mise en oeuvre efficace de la loi, une fois promulguée». Les participants à cette réunion ont convenu «d'oeuvrer bilatéralement à aplanir les entraves réglementaires et juridiques et parvenir à des solutions pérennes en faveur de cette catégorie pour en faire un véritable partenaire du ministère», ajoute le communiqué. Pour rappel, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie cinématographique, Youcef Bachir Sehairi, avait tenu en février dernier des Assises nationales sur le cinéma en présence de plusieurs ministres et techniciens du cinéma qui ont mis l'accent sur plusieurs problèmes dont ils souffrent. Encore des lois sans doute qui vont être freinées par des lourdeurs administratives et aux techniciens de prendre encore leur malheur en patience. Jusqu'à quand? Apres les promesses, sont attendues ardemment les applications. Mais un homme peut-il attendre sans manger ni respirer? Telle est la question?