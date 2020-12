Hanchi Takwa Belkais, une lycéenne de 16 ans en deuxième année scientifique de Constantine, vient de sortir un livre malgré son très jeune âge. Un livre qu'on a du plaisir à lire aussi bien pour les grands qui replongeront dans une phase importante de leur vie que les plus jeunes qui vivent encore cette phase «l'adolescence». Intitulé «C'est moi», la jeune écrivaine désormais va chercher au plus profond d'elle-même cette transformation du «moi», sa déception de faire ses adieux à son enfance, ce mélange étrange de sentiments, le doute, l'instabilité morale et les troubles psychologiques ou tout adolescent peut s'identifier, mais en même temps cette identité n'est pas encore claire. L'auteur avec un style direct ouvre chaque porte de cette phase à la recherche de ses repères et le chemin à suivre. Tout ce décide pour elle en ce moment. Elle est pourtant a la croisée des chemins, ne sachant pas lequel est le sien. C'est gris, flou et incompréhensible comme moment. Mais c'est celui où chacun aura à choisir les marches de sa destinée. Takwa, cette jeune adolescente, paraît plutôt calme, réservée et timide. Mais sûre de ses pas. Nous l'avons rencontrée pour en savoir plus de son livre, mais surtout de cette inspiration rare à cet âge-là. L'idée de ce livre particulier et intéressant s'est installée de façon graduelle durant la période du confinement. Elle a commencé à le rédiger sans dire un mot à son entourage, même pas à ses parents. Petit à petit le livre est conclu et elle décide de le publier. Il connaît actuellement un succès à Constantine et Alger. Son éditeur compte le diffuser sur tout le territoire national. Elle répond à nos questions avec un sourire angélique assurant «j'ai un projet pour faire un deuxième livre». N'ayant reçu aucune aide financière, pour son deuxième livre elle ne comptera également que sur elle-même, affirme Takwa. «Je veux que ça soit absolument une réalisation purement personnelle», a-t-elle aimé dire. Très ambitieuse, elle a d'énormes capacités pour réaliser ses rêves et son conseil à toutes et à tous est d'aller de l'avant pour arriver au bout de ses espoirs. «Le rêve c'est permis et c'est possible quand on veut», nous confie t- elle. Elle aspire a devenir médecin dans le future tout en continuant à écrire. Maîtrisant parfaitement l'arabe, l'anglais et le français avec une préférence pour l'anglais, Takwa vise loin. Elle veut réaliser ses objectifs en étant indépendante. Elle juge que notre société est limitée et son regard vers l'avenir n'a jamais été précis. La société est très critique voir négative et cela doit absolument changer et dans cette société «chacun de nous doit être porteur d'un message et non pas cesser de vivre devant les obstacles et subir la fracture de l'échec sans se relever» souligne Takwa.