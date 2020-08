Il est le premier grand musée new-yorkais à ouvrir ses portes. Même si les visiteurs ne se pressent pas.

En fait, les musées new-yorkais ne sont autorisés à le faire que depuis cette semaine. Une capacité d'accueil limitée à 25%, des contrôles de température à l'entrée et de strictes mesures de distanciation ont été mis en place.

Pour l'instant, le Moma se limite à accueillir 100 personnes par heure, même s'il espère pouvoir progressivement augmenter ce chiffre, explique Sonya Shrier, chargée des relations avec les visiteurs au musée. «C'est un excellent moment pour visiter le musée, il y a moins de monde, et c'est aussi une belle occasion pour les visiteurs de se rassembler sans risque [...] en cette période difficile», ajoute-t-elle.

La réouverture a fait l'objet d'une minutieuse préparation, et «c'est vraiment gratifiant de la voir mise en oeuvre, de voir les portes ouvertes et les visiteurs revenir».

Frappée de plein fouet au printemps par le coronavirus avec plus de 23.600 morts, la capitale économique et culturelle américaine est désormais un modèle de contrôle de l'épidémie, avec un taux de contamination autour de 1%. Mais la métropole synonyme d'hyperactivité et de tourisme de masse tourne toujours au ralenti, tant la peur d'une deuxième vague est forte. Beaucoup de salariés sont encore en télétravail, les quartiers d'affaires sont désertés, et de nombreux magasins n'ont toujours pas rouvert. C'est ce que nous apprend le site www.20minutes.fr sur sa page spéciale culture.