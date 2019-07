Elle s’appelle Lina et elle est déjà auteure de plusieurs livres aux thèmes imaginaires très croustillants. Lina Saâdaoui est une jeune écrivaine de 15 printemps. Et elle promet déjà des chefs-d’œuvre de notre prochain monde littéraire. Ses deux premières œuvres sont des contes pour enfants. Ecrits dans une langue arabe très belle et facilement accessible pour les enfants de plusieurs niveaux. Et elle promet aussi un prochain livre en tamazight.

Leila la Rouquine, La légende d’Emilie et enfin Un câlin de la baleine bleue sont les titres que Lina a déjà publiés aux éditions Touami, dont le siège se trouve dans la ville de Draâ Ben Khedda. Sur les étals, ses histoires suscitent un engouement et un intérêt particulier du monde de la littérature pour enfants.

Le style fluide et léger habillé d’une langue souple et métaphorique, l’auteure dessine à coups de plume un monde imaginaire passionnant. Ses personnages sont pleins d’espoir et du goût de l’aventure et de la découverte. Un monde imaginaire qui appelle les enfants à venir le découvrir grâce à des personnages très attachants comme Emilie. Emilie est une jeune fille qui vit avec sa tante adoptive.

La jeune fille qui croit que sa naissance allait changer le monde, une planète où règne la justice et la paix. Née avec le sourire, elle a déjà attiré la disgrâce du roi. Celui-ci la chasse de son royaume. La petite Emilie se retrouve ainsi adoptée par la tante Rose. De pays en pays, elle passe des années dans l’errance. Pour Rose, le monde est injuste, contraignant les gens à voyager de pays en pays en quête de sécurité.

Un beau jour, alors qu’elle se préparait au voyage avec Rose, Emilie trouva un livre qui attira son attention. Ecrit dans une langue inconnue, la jeune fille parvint quand même à déchiffrer les codes et découvrit l’existence d’un trésor dont la place a été mentionnée. Sans avertir sa tante, Emilie part chercher le trésor caché dans la forêt. Après une longue marche, elle arrive enfin sur le lieu indiqué dans le livre. Emilie commence à creuser jusqu’à trouver le trésor. Mais il ne s’agissait point d’or et de bijoux. Dans le coffre, elle découvrit un album plein de photos.

Au retour, Emile se perdit en route. Au milieu de la dense forêt, elle entend la voix d’un homme. Un grand homme barbu aux cheveux longs portant une hache. Elle eut très peur. Après un moment, elle découvrit que l’inconnu voulait juste l’aider à retrouver le chemin. Arrivée à la maison, elle se sentit en sécurité et très heureuse de retrouver sa tante Rose. Mais cette dernière n’était pas de bonne humeur.

La tante l’attendait avec un bâton et un chapelet de réprimandes.

Après la dissipation de la colère, Rose décida de tout raconter. Elle avait été elle aussi chassée par le roi. Depuis, elle a toujours été l’objet de poursuite des hommes de ce dernier. Mais, cette fois, grâce à la présence d’Emilie, la tante a décidé de retourner sur sa planète malgré la sentence qui l’attendait. Mais, à l’arrivée, le roi les accueillit avec des excuses et pardonna aux deux femmes. Depuis ce temps, elles vécurent en paix sur leur planète où règne enfin la justice.

C’est là un petit aperçu du monde dans lequel nous emmène Lina Saâdaoui grâce à son imagination et ses qualités d’écrivaine. Des livres à lire absolument.