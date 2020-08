Abdellah Moknine auteur des livres: Le complot des Illuminatis-ovni et Les Extraterrestres, sortis en 2019 et 2020 aux Editions Baghdadi, revient par des essais sur le nouvel ordre mondial, un concept qui ne peut être dissocié de ses deux livres. En préparation d'un troisième livre sur la pandémie de Covid-19, cet auteur tente dans ses écrits d'avertir sur les conséquences du nouvel ordre mondial. D'abord pour avertir le monde, ensuite pour définir ce contexte encore méconnu. Il souligne que «Le nouvel ordre mondial est un terme employé pour parler d'un projet d'unification du monde sous la gouvernance mondiale des illuminatis qui n'est rien d'autre qu'une dictature implacable».

Pour lui, le nouvel ordre mondial est aussi synonyme de la mondialisation qui «cause des dégâts aux pays émergents de sorte que leur identité nationale et leur fierté nationale soient totalement anéanties, mais aussi une mondialisation économique du genre OMC, une mondialisation politique du genre ONU, ou encore la mondialisation de leurs forces genre Otan, qui ont été créées par ce même nouvel ordre mondial au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale voulue par les illuminatis et qui ont financé les deux camps durant cette guerre, mais aussi une mondialisation religieuse «sans l'islam» ni d'autres religions, mais avec une nouvelle religion satanique et une nouvelle langue imposées à tous les peuples au détriment de leurs langues d'origine, c'est ça le nouvel ordre mondial».

Il avertit sur le fait que ces visées réservent «beaucoup de mauvaises choses pour toute l'humanité si nous adhérons à leurs projets, nous devons les dénoncer pendant qu'il est encore temps, même si, ils sont passés déjà à l'action avec ce coronavirus vu la résistance de beaucoup de pays et, notamment le nôtre face à lui». Il ne manquera pas dans un premier écrit d'expliquer en donnant des exemples sur les tenants et aboutissants de la nouvelle vision qu'on veut imposer à la planète. Dans un second écrit, il donne des dates et parle de réunion dans l'objectif d'installer ce nouvel ordre mondial. «La première réunion avec la création du groupe de Bilderberg, s'est tenue à Oosterbeek (Pays-Bas), du 29 au 31 mai 1954, ce groupe du Bilderberg a été fondé cette année-là à l'hôtel qui porte son nom à l'invitation du prince Bernhard des Pays-Bas qui était dans les services secrets hollandais, co-fondateur du groupe avec David Rockefeller (1915-2017) qui était l'un des outils des illuminatis pour instaurer leur gouvernement mondial». Pour lui, c'est le groupe le plus structuré et le plus puissant. Il explique plus loin: «Le cercle le plus central du Bilderberg est le comité de l'élite qui est peut-être l'actuel gouvernement mondial secret qui crée des guerres et gère l'instauration de son nouvel ordre mondial. Il comprend une dizaine de membres, les seuls à connaître intégralement les stratégies et les buts réels de l'organisation qui est l'instauration d'une dictature mondiale destinée à abolir les religions et détruire toute souveraineté de tous les pays.» Il a enrichi son deuxième écrit par des données sur les détails des rencontres et réunions ainsi que les décisions prises dans cet objectif.