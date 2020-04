Un enregistrement sonore sous le signe du «confinement méditerranéen».Un concert magique sans frontières où les distances sont gommées au profit de la Toile et du Web. Il s'appelle Mehdi Haddab guitariste électrique se trouvant en Bretagne, Rodolphe Burger lui est dans les montagnes alsaciennes, alors que Sofiane Saâdi, musicien et chanteur se trouve actuellement à Sidi Bel-Abbès et pourtant «confinés, mais ensemble», ils viennent de signer un superbe morceau intitulé Mademoiselle. Intro gnawi, rehaussé de nappes de synthé de Sofiane Saâdi, la voix rock à la française de Rodolph Burger donne le ton, pour finir en apothéose électrique grâce à la guitare de Mehdi Haddab, ajouter à cela la voix raï de Sofiane Saâdi jusqu'à atteindre la transe. C'est ce qu'on appelle un superbe morceau, un tube! Un son frais et rafraîchissant en ces temps lourds...Chacun chez soi, qui, sur une guitare ou sur un ordinateur et pourtant grâce à leur talent et leur génie créatif, ils ont réussi à composer un morceau tout en partageant un moment de musique unique en son genre.

Ce morceau, c'est Mademoiselle. On peut retrouver ce morceau sur une vidéo qui vient d'être dévoilée en partie sur la plateforme Plumm, lancée par le journaliste franco-algérien qui n'est plus à présenter Rachid Arhab. «Une Web TV qui souhaite établir des liens culturels entre Français et Algériens, confinés en ce moment, en attendant de pouvoir parcourir à nouveau les rues d'Alger, et celles de Paris» peut -on lire en guise de présentation sur les news de la radio musicale Nova. Aussi, nous apprenons que Mademoiselle sera joué en début d'heure, aujourd'hui du côté de Néo Géo, l'émission hebdomadaire de Bintou Simporé. Le rendez-vous est pris de 10h à midi