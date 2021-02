Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la décision de conversion du projet du Palais de la culture dans la wilaya d’Adrar en théâtre régional, suite à la décision du Premier ministre de modifier la nature du projet, lequel représente un enjeu majeur pour les habitants de la région et ses artistes, indique un communiqué du ministère. « Cette décision intervient en application de la promesse faite par la ministre de la Culture et des Arts aux artistes et intellectuels de la wilaya d’Adrar, lors de sa récente visite dans la région au cours de laquelle elle avait insisté sur l’importance « d’accompagner et de soutenir ledit projet », favorable à l’ouverture d’une classe d’art dramatique et de former des artistes », précise le ministère. Avec une capacité d’accueil de près de 700 places, le projet du théâtre régional d’Adrar prévoit la réalisation de deux salles d’exposition, entre autres espaces pouvant servir d’ateliers pour les arts de la scène, la musique, la mise en scène, la chorégraphie, l’écriture dramatique entre autres, conclut le document.