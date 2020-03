Une exposition collective d'arts plastiques s'est ouverte, samedi dernier à Alger, regroupant 13 artistes des quatre coins du pays, qui ont présenté leurs oeuvres ayant pour thème le patrimoine algérien. Une trentaine de tableaux à l'huile représentant les différentes écoles d'art dont l'impressionnisme, l'expressionnisme et le réalisme, en sus des fresques, ont été présentés à la galerie «Taous» sous le thème «lumière d'Algérie». Venu de Aïn Témouchent, l'artiste Talbi Abd Elhadi a exposé plusieurs de ses oeuvres impressionnistes marquées par des couleurs vives et dégradées, notamment en ce qui concerne les contrastes et les ombres. Un autre exposant de Chlef, Ahmed Zerib, a illustré certains paysages de sa région sur ses toiles réalistes reflétant la nature morte avec un usage «astucieux» de lumières. Du fin fond du Sahara, précisément de Tamanrasset, l'artiste-peintre Nouicer Nadjem a apporté sa contribution en exposant deux tableaux mettant en valeur la richesse et la diversité culturelles dans sa wilaya telles que les costumes et les bijoux des Touareg. Ouverte jusqu'au 15 mars prochain, l'exposition compte également des oeuvres de photographie faites par Amel Dekkar et en sculpture de Zoulikha Rediza. S'exprimant à cette occasion, la fondatrice de la galerie, Amel Mihoub, qui a fait des études en histoire des arts à Paris, a indiqué que «cette exposition regroupe des artistes expérimentés et d'au-tres débutants venus des différentes wilayas du pays». La galerie «Taous» est un espace dédié aux arts plastiques, fondé en 2018, qui a abrité plusieurs expositions collectives et ateliers d'apprentissage.