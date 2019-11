Invité par l’Institut français d’Algérie, le célèbre journaliste du PAF français mais écrivain aussi est venu samedi après –midi au stand Hachette dédicacer ses deux livres. Tout d’abord son roman intitulé la vengeance du loup qui se passe en partie en Algérie des années 1940 et puis un autre livre qui vient de sortir et qui s’appelle Secret d’enfance où il raconte l’enfance d’un certain nombre de personnalités. Avant de se rendre à l’Esaa (Ecole supérieure algérienne des affaires) où il devait animer une conférence Ppda a accepté de répondre à nos questions relatives à l’actualité politique qui secoue la France actuellement..



L’Expression : Nous sommes ici à la 24 ème édition du salon international du livre d’Alger, peut-on d’abord connaître vos impressions ?

Patrick Poivre d’Arvor : Je trouve ça formidable de voir qu’il y a tant de gens. Pour venir il y avait des embouteillages terribles et cela m’a rendu très heureux d’une certaine façon. Même si je suis arrivé un peu en retard. De me dire qu’il y a tant de gens qui font la queue pour acheter des livres et voir les écrivains, je trouve cela formidable.

Vous avez déclaré que le peuple algérien mériterait de recevoir de prix Nobel de la paix.

Un mot –là-dessus et pourquoi ?

Voyez hier c’était la trente-septième fois que les Algériens défilaient dans la rue de manière très pacifique, très organisée, sans problèmes ou presque pas de problèmes, je trouve cela magnifique. Il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se flatter d’avoir des mouvements aussi populaires et aussi pacifiques et qui dit pacifique, dit paix et dit prix Nobel.

Un prix Nobel c’est quelque chose de grandiose non ?

Oui mais il s’agit de quelque chose de symbolique. Cela peut aider parfois des pays. Et à mon avis le peuple algérien mérite ce coup de pouce de l’étranger. En tant que journaliste observateur de la scène politique française, que pensez-vous de la montée de la haine et de l’islamophobie en France, notamment par rapport aux discours d’Eric Zemmour , bien que cela existe depuis des années mais on sent une certaine exacerbation ces derniers jours..

Cela existe hélas depuis longtemps. Souvent c’était rentré et ce n’était pas exprimé, sauf aux moments des élections où cela s’exprimait.

Mais les gens n’utilisaient pas la scène publique pour le faire et ils utilisaient beaucoup les réseaux sociaux pour le faire, de manière parfois terrible, sans retenue, sans filtre et donc pour combattre ça il faut pouvoir être capable de répondre parceque c’est cela qui marche aujourd’hui.

On est en démocratie. Tout le monde a le droit de s’exprimer. Mais il faut savoir avoir les arguments pour répondre et répondre sans haine. Ce n’est pas toujours facile quand on est face à soi et face à un discours de haine..

Comment expliquez-vous ce discours qui se renforce de plus en plus ? On a laissé le terrain ouvert à ce discours justement, non ?

Je pense que cela est venu beaucoup plus du terrorisme qui a fait peur aux gens, depuis en gros, 2001, les attentats de New York et après c’est devenu une vraie peur inhérente à nos sociétés et évidemment exacerbée par des gens qui allumaient le feu ou qui soufflaient sur les braises.

Vous êtes confiant dans l’avenir de la France eu égard justement à cette montée de l’extrême droite, notamment avec Marie Le Pen ?

La France n’est pas avec Marie Le Pen. Nous avons pour l’instant un président qui s’appelle Emmanuel Macron. Jean Marie Le Pen se présente à la présidentielle depuis 1974 et régulièrement ils sont battus. Il ne faut pas non plus caricaturer notre pays, pas plus qu’il faut caricaturer l’Algérie. J’ai confiance car je vois bien que dans les moments importants les gens font preuve toujours de bon sens.