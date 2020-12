Le plasticien Azzedine Maïrif révèle dans l'exposition ouverte dimanche à la salle des expositions «Batna Lumières» de la ville de Batna une longue passion pour l'aquarelle.

À l'exception de trois toiles exécutées à la technique de peinture à l'huile, 21 oeuvres en aquarelle sont présentées au public par l'artiste qui a confié sa préférence pour l'aquarelle «au potentiel esthétique immense qui ouvre au plasticien de vastes horizons lorsqu'il manipule avec amour et délicatesse ces couleurs». Diplômé de l'école des beaux-arts de Constantine en 1995, Azzedine accorde peu de cas aux détails dans ses oeuvres à l'instar de «Constantine», «Racines» et «Maternité», préférant les traits principaux et vues d'ensemble. Né en 1972 à Chemora (Batna), l'artiste enseignant de son état, du secteur de la formation professionnelle, fait face comme beaucoup d'artistes au problème de commercialisation de ses oeuvres. Intitulée «couleurs et lumières», l'exposition, qui se tient pour deux semaines a attiré, dès son ouverture, de nombreux visiteurs.

La salle des expositions «Batna Lumières» fraichement ouverte a accueilli une série d'expositions de plasticiens dont la première fut celle organisée à la mi-octobre par le doyen des plasticiens batnéens, Hocine Houara.