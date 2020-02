Le cercle des maîtres de la chanson populaire algérienne, le chaâbi, l’apprécie pour la qualité exceptionnelle du travail qu’il accomplit. Sa présence dans un orchestre est la cerise sur le gâteau. Lui, c’est Ali Abdesmad, «Alilou», pour les intimes. Pourtant, il ne fait partie ni des cénacles «Babelouédo-Casbahéens» ni de ceux de la rive gauche d’Alger. Il vient d’une autre ville, se trouvant à une distance de 600km de la capitale, Annaba, anciennement «Bône». Malgré cela, il ne laisse aucune brèche à ceux qui l’attendent au tournant pour cracher leur venin sur «les intrus». C’est parce que dans sa tête, Ali sait pertinemment que «La Coquette» est une terre de musique, ayant enfanté depuis des lustres plusieurs ténors. Pourtant en leur sein, arrivent à se distinguer et tirer leur épingle du jeu des artistes «hors du commun», qui imposent leurs touches loin des singeries stériles. Ali en fait partie, lui qui a été révélé au grand public au milieu des années 80, lorsqu’il commençait à faire parler de lui en accompagnant des interprètes du chaâbi au banjo. Que cela soit le banjo guitare ou le banjo ténor, «Alilou» excelle dans la magie de l'attraction. Dans sa tête, les mélodies s’entremêlent, harmonieusement, laissant le mélomane emporté jusqu’à vivre l’œuvre du «cheikh» dans son esprit. «Médiatiquement, le chaâbi à Annaba ne bénéficie pas de la promotion qui lui convient. Mais depuis des lustres, c’est un des genres musicaux qui s’imposent. Des talents inouïs s’y trouvent», persiste-t-il.

Les prémices d'une riche carrière

D’année en année, Ali parvient à inscrire son nom en gros caractères dans la cour des grands. Mais avant de se lancer sur scène, il s’est préparé en suivant l’itinéraire classique, celui des associations de musique. «Mon grand frère, admirateur et interprète de la chanson chaâbie, m’a fait aimer ce genre. J’ai intégré une association de musique à Annaba pour m’initier. Les professeurs, d’alors, travaillaient avec une telle perfection qu’ils m’avaient, à première vue, orienté vers la mandoline, estimant que mes mains, petites de forme, convenaient à cet instrument», se remémore-t-il. Une fois ce passage en association achevé, où il a appris l’alpha et l’oméga de sa musique fétiche, le môme Ali se plaisait à tendre l’oreille à d’autres rythmes, en puisant de chacun quelques touches. Attiré par le banjo, élément incontestable et incontesté du chaâbi, il finit par en acquérir un. Des heures durant, il s’isolait à la maison en laissant des disques 33 tours ou des K7 tourner, tout en les accompagnant avec son «compagnon», le banjo. Un concours de circonstance le mettra, ensuite, sur scène pour devenir, surtout, un habitué des fêtes familiales, la véritable tribune, là où s’impose ou non le talent de tout un chacun. Un exercice accompli par Ali de la manière la plus majestueuse, avec des interprètes qui ont pignon sur rue. Citer Amar Ezzahi et Abdellah Guettaf, qu’il a accompagnés des années durant, suffit largement pour décrire l’artiste qu’il est.

Une équation à zéro inconnu

«Mon grand frère m’a fait aimer le chaâbi. Mon frère cadet m’a fait aimer Amar Ezzahi et moi je lui ai fait aimer Abdellah Guettaf», nous dit-il. Une équation, à zéro inconnu, facile à déduire pour tirer la conclusion qu’il s’agit d’une famille – Abdesmad - où l’on trouve l’amalgame entre artistes et mélomanes. Un environnement propice ayant permis à Ali de se frayer son chemin. Maîtres et autres, lorsqu’ils ont à animer une soirée dans l’Est du pays, cochent sur leur calepin le nom de Ali Abdesmad. Impossible pour eux de travailler dans cette partie du pays et se priver du privilège d’avoir «Alilou» dans leurs orchestres. «Quand on me sollicite, je réponds présent. Quand on ne me fait pas appel, je ne frappe pas aux portes. Je continue à mener ma vie comme le Bon Dieu me l’a tracée. J’aime cet art, cet environnement et mon instrument que je couve comme un bébé. C’est mon bébé ! La musique n’est pas un gagne-pain pour moi, mais une cure, qui me permet de m’évader loin de la routine de la vie quotidienne.» Clair, net, précis… et à méditer.

C’est parce que certains veulent s’exposer de manière ostentatoire qui finit par constituer un frein à leur marche.

Abdellah Guettaf... Le mentor

«Personnellement, c’est ce que j’ai appris avec feu Abdellah Guettaf. Sans risque d’exagérer, il est, pour moi, le maître incontesté du chaâbi. J’ai commencé à travailler avec lui en 1994, en alternant entre le banjo ténor et guitare. Chaque soirée animée à ses côtés me servait de leçon de vie. Il a cette manie de se démarquer des autres, sans vouloir vraiment le faire. Sa spontanéité fait sa particularité», témoigne Ali avec un pincement au cœur, du fait que pour lui, «le chaâbi s’en est allé avec Cheikh Abdellah», décédé le 28 janvier 2011. Dans plusieurs dizaines de fêtes animées, entre autres, à Alger, Béjaïa, Annaba, Constantine, Souk Ahras, Skikda et Ghardaïa, j’ai accompagné feu Abdellah, qui a été mon mentor. De par ses principes, sa bonté et sa simplicité, difficile de lui trouver un remplaçant, que l’on parle de l’artiste ou de l’homme», se rappelle-t-il encore. «Je me rappelle de son unique enregistrement en studio, à Constantine, où je l’accompagnais au banjo. Le propriétaire du studio d’enregistrement lui a dit, texto :‘‘C’est la seule voix avec laquelle j’ai travaillé et qui n’a pas besoin d’être mixée’’».

Du recul

La disparition de Abdellah Guettaf a été un coup dur pour Ali, qui, depuis, ne travaille que rarement. «je n’ai plus l’envie», avoue-t-il, non sans reconnaître que les maîtres de la chanson chaâbie se comptent, de nos jours, sur les doigts d’une seule main, pas deux, «et encore !». Certains se sont révélés d’une stérilité patente dans un environnement, hélas, malsain et ultra-mercantile. «Je travaillais rarement depuis le décès de Abdellah Guettaf, mais depuis deux ans, je ne travaille plus, sauf avec Hamidou (Ahmed Takdjout, Ndlr). Ce dernier est un artiste complet, polyvalent et surtout respectueux.

De par le respect que je lui dois, je ne peux refuser ses sollicitations », tire-t-il chapeau à «un artiste qui n’est pas né de la dernière pluie». Force est de constater, non sans émoi, que les instances publiques chargées – théoriquement - de la préservation et de la promotion du patrimoine musical algérien rament à contre-courant, alors que la préservation de l’image de marque de cet acquis passe, inexorablement, par des actions émanant de leur part. Des talents, il y en a à la louche, mais faute de prise en charge adéquate, ils som-

brent. «Quand on charge des intrus de gérer ces établissements, cela fera avancer les choses à reculons», relève-t-il avec un double pincement au cœur, en constatant des horizons obscurs. Hélas, mille fois hélas !