Le ministère de la Culture et des Arts a déposé le premier rapport périodique de l'Algérie sur la mise en oeuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour la période 2005-2020, a indiqué un communiqué du ministère.

L'élaboration de ce rapport, qui a duré plus d'une année, a été supervisée par des cadres du ministère, des experts des ministères concernés, des artistes et des intellectuels, après de larges consultations lors d'ateliers de travail réguliers auxquels ont pris part des experts de l'Unesco, a indiqué la même source, précisant qu'un appui financier a été accordé par l'Agence suédoise du développement et de la coopération. Le rapport met en avant «les réalisations, activités et projets du secteur de la culture et des arts en matière de protection et de promotion de la diversité culturelle», fruit des efforts de tous les membres du groupe de travail conjoint chargé de son élaboration. Ce rapport constitue «un mécanisme d'évaluation» pour le suivi des efforts de l'Etat algérien dans la mise en oeuvre des politiques culturelles tel que stipulé dans cette Convention ratifiée lors de la 33e session de la Conférence générale de l'Unesco le 20 octobre 2005 et adoptée par l'Algérie en 2009.