Il y a environ cinq ans, les studios Warner Bros avaient annoncé le développement d'un film préquel à Charlie et la Chocolaterie. Depuis, la seule information importante révélée par les studios avait été la désignation de Paul King, connu pour son travail sur Paddington, à la réalisation. Mais les choses semblent désormais se préciser alors qu'une date de sortie vient d'être annoncée, à savoir le 17 mars 2023 comme le révèle Collider. Désormais, les paris sont ouverts pour savoir qui prendra la suite de Gene Wilder et Johnny Depp, chacun ayant incarné Willy Wanka, l'un dans le film original de 1971 et l'autre dans l'adaptation de 2005. Ce nouveau film devrait aborder les jeunes années de l'excentrique chocolatier et la création de sa fameuse fabrique. Le coeur des studios chavirerait entre Tom Holland ou Timothée Chalamet pour le rôle principal. Les fidèles lecteurs de la rubrique Entertainment n'auront sans doute pas oublié que l'acteur de Call Me By Your Name a vécu une belle romance avec Lily-Rose Depp. Affaire à suivre!