C'est dans un format des plus réduits, sans cérémonie, ni tapis rouge, encore moins de public, que s'est déroulée le 18 janvier dernier la cérémonie des Lumières, l'équivalent français des Golden Globes. Crise sanitaire du Covid-19 oblige, la cérémonie, animée par Laurent Weil et Laurie Cholewa, a tout de même été retransmise sur Canal+. Chaque lauréat est venu recevoir son prix et se prêter juste apres au jeu de l'interview. Si le prix Lumière du meilleur film a été remporté par Les choses qu'on dit, d'Emmanuel Mouret, celui de la meilleure mise en scène est revenu au film ADN de Maiwenn Lebesco. Cette dernière, bien contente de recevoir ce prix, n'hésitera pas à raconter les déboires qu'elle a eu à subir à la sortie de son film juste avant le deuxième confinement: «C'est frustrant. Nous étions très soutenus par le CNC, les exploitants nous demandaient de sortir le film coûte que coûte... On avait l'impression de militer pour les salles. Et de voir qu'on a été confrontés au confinement et qu'ensuite on a réinvesti pour une ressortie le 15 décembre qui n'a pas eu lieu... Je trouve qu'on aurait pu être prévenu par le ministère de la Culture. Ça donne l'impression de ne pas compter.»

Un amour de grand-père

Il est bon à signaler que l'acteur français d'origine algérienne, Sami Bouajila, a remporté quant à lui le prix Lumière du meilleur acteur pour sa prestation dans Un fils. Rappelons que le film ADN raconte l'histoire de Neige campée par Maïwenn, une femme divorcée et mère de trois enfants, qui rend régulièrement visite à Émir (Omar Marwann), son grand-père algérien qui vit en maison de retraite. Elle adore ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents, Caroline (Fanny Ardant) et Pierre (Alain Françon). La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une crise identitaire chez Neige qui, heureusement, peut compter sur le soutien et l'humour de son ami François (Louis Garrel). Dès lors, elle va vouloir connaître et comprendre son ADN. Il est bon de rajouter que Maïwenn avait déjà abordé le thème de la famille, dans un one woman show, intitulé

Le Pois chiche, puis dans son premier long métrage comme réalisatrice, Pardonnez-moi. Aujourd'hui, sans renoncer à puiser dans son parcours et ses obsessions, elle tente de mettre à

distance le matériau autobiographique, afin, comme l'explique sa monteuse Laure Gardette, de se mettre «au service des personnages de fiction plutôt que de vouloir coller à la réalité des situations qu'elle a vécues».

Retour aux origines

Profitant du Hirak, la réalisatrice de Polisse avait tourné ADN très vite, peut -on lire dans le texte de présentation de la cérémonie des Lumières. Un film d'après un scénario, coécrit avec Mathieu Demy, qui, affirme-t-on, comportait peu de dialogues, offrant ainsi aux comédiens la liberté d'improviser, à l'image du dialogue saisissant entre Neige et sa mère, règlement de comptes d'une grande puissance qui repousse les limites du naturalisme, quelque part entre Pialat et Bergman. La quête par l'héroïne de ses racines algériennes a été celle de Maiwenn à la mort de son grand-père:

«Avant de tourner ce film, explique la cinéaste (août 2020), j'étais très obsédée par des questions identitaires, d'où je venais, que représentait l'Algérie pour moi, au quotidien, mais aussi dans mon âme intérieure, ces questions-là m'obsédaient jusqu'au point de m'empêcher de dormir. Puis je suis retournée en Algérie et là je me suis sentie algérienne. Quelque chose de physique s'est produit: dès que je mettais les pieds à Alger, j'avais l'impression d'être dans le ventre de ma mère, en tout cas d'être dans un endroit où je me sentais bien comme peut-être jamais auparavant.» Elle aimerait que ce film drôle et poignant pousse ses spectateurs à s'interroger sur la question de leurs origines.». Rappelons que ADN qui a fait partie de la sélection officielle des films en compétition au

festival de Cannes en 2020 avait participé dans d'autres festivals et obtenu un franc succès.