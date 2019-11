Le nouveau roman de l’écrivain-journaliste Hamid Grine, intitulé « Le rapace », est disponible au stand des éditions Casbah (pavillon central). Le nouveau roman de Hamid Grine est une nouvelle plongée dans le monde de la communication. L’auteur nous fait découvrir le cheminement du personnage Chérif : un journaliste intègre, intransigeant sur les principes et la déontologie. Mais…, précise-t-on en quatrième de couverture, ce dernier est finalement contacté par un grand chef d’entreprise pour être son conseiller en communication politique dans la perspective de la tenue d’élections qui s’annoncent particulièrement chaudes. Le journaliste probe accepte l’offre. La contrepartie : le personnage principal est grassement rémunéré par son nouveau patron. Mais, apprend-on encore dans la présentation succincte du roman, «Cherif doit subir l’un de de ses dilemmes qui ébranlent les certitudes les mieux ancrées ». Il place la vérité au-dessus de tout. Il ne plie l’échine devant aucun de ses vis-à-vis. « A-t-il une chance de triompher du communicant dont la principale tâche est désormais de relooker l’image de son patron et mettre à ses pieds les armes de la communication politique qui le mèneront au pouvoir ? », c’est à cette question et à tant d’autres que le lecteur trouvera des réponses en lisant ce roman de Hamid Grine de 283 pages.