Paru en novembre dernier aux éditions Casbah, le tout dernier roman de Hamid Grine, intitulé Le Rapace, s'apparente à une nouvelle plongée dans l'univers de l'information. En effet, le personnage majeur n'est autre qu'un journaliste dont les principes cardinaux ont trait à l'exigence déontologique de moins en moins évidente dans une profession devenue, par la force des choses, une activité aussi banale que celle des pizzerias. Le journaliste en question tombe, comme cela arrive souvent, dans la toile d'une araignée venimeuse, incarnée par un businessman rompu à la «chkara». Celui-ci entend élargir son champ de préoccupations et de gains faciles - on aura compris de quelle période il est également question - et, pour cela, il a besoin d'un communicant crédible et reconnu comme tel. Ce sera le personnage mis en évidence par l'auteur, mais qu'on ne s'y trompe pas. Loin de le sacraliser et de le présenter comme un Don Quichotte de la communication, Grine commence par le déposséder, pas à pas, de ses multiples intransigeances en matière de professionnalisme puis propose, en guise d'amère consolation, sa défense en filigrane au motif que le monde est ainsi fait et qu'il ne sert à rien de jouer au...Don Quichotte.

A force de goûter à un argent qui vaut son pesant de sacrifices, le personnage du journaliste, métamorphosé en communicant de haute voltige, volera de concessions en concessions, jusqu'à n'être plus que le pâle reflet de l'homme qu'il était, avant la rencontre de l'adepte de la «chkara». Lui qui mettait la vérité et l'intégrité au-dessus de tout, il a fini par ployer l'échine au point de considérer qu'il n'y a pas d'autre chemin pour une vie exemplaire. Triste aboutissement que celui-là. Il exprime l'échec consacré de maintes carrières, au départ bouillonnantes et tourbillonnantes dans le feu de la rigueur et de la probité, puis, de fil en aiguille, tricotant les mailles de la déchéance graduelle, au terme de laquelle les uns et les autres sont soit à genoux, soit carrément ventre à terre. Ainsi, parle l'ouvrage de Hamid Grine qui narre le cheminement d'un héros, en apparence carapaté, et qui se retrouve dans les rets de l'argent où il n'est plus question de vivre sans compromis et sans compromissions. Un ouvrage qui met en lumière l'échec d'un homme et d'une corporation où l'éthique a, depuis belle lurette, plus ou moins disparu, au gré des appétits féroces qui meuvent les volontés d'atteindre les cimes de la réussite, à n'importe quel prix.

Le Rapace de Hamid Grine - éditions Casbah- 284 pages