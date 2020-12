Le documentaire «Fi rassi rond-point» (Dans ma tête un rond-point) du réalisateur algérien Hassan Ferhani a remporté le Prix du meilleur long métrage documentaire à la 5e édition du Festival international du cinéma d'El-Qods (Palestine), clôturée dimanche soir, a rapporté la presse palestinienne.

Ce documentaire de 100 mn propose une immersion dans l'univers des ouvriers des abattoirs d'Alger, un espace à la fois lugubre et vital où travaillent à huis clos des hommes, au rythme de leurs tâches quotidiennes.

Réalisé en 2015, le film a remporté de nombreux Prix internationaux en Tunisie, en Egypte et en Italie, en sus de l'Algérie. De son côté, l'acteur algérien Boudjemaâ Djilali a remporté l'Olivier d'or de la meilleure interprétation masculine ex aequo avec l'acteur syrien Ayman Zidane pour son rôle dans «Jusqu'à la fin des temps» de la réalisatrice Yasmine Chouikh.